Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 22 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata di oggi – 22 ottobre 2022 – avrà una bella carica! Gli altri ammireranno la vostra capacità di far fronte ai problemi e desidereranno conquistare la vostra attenzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con il partner potrebbero esserci dei piccoli dissidi, litigi… Cercate di non tirare troppo la corda, previsto un bel recupero a partire da questa sera!

Gemelli

Cari Gemelli, cielo interessante se avete da poco fatto la conoscenza di una persona carina, buttatevi e non abbiate remore, se son rose fioriranno!

Cancro



Cari Cancro, in arrivo delle belle novità per chi è in procinto di siglare un accordo. Attenzione e dei piccolo battibecchi familiari. Inutile litigare, restate calmi!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 ottobre 2022), cielo che invita alla prudenza, soprattutto se ultimamente avete dovuto sostenere più spese del previsto, cercate di non strafare!

Vergine

Cari Vergine, vi attende una giornata interessante, cercate di definire bene i termini di un accordo e mettete nero su bianco quali sono le vostre reali necessità.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro fascino non passerà inosservato e potreste ricevere una proposta interessante, non dovete avere timore: fatevi avanti!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’amore torna protagonista nella vostra vita! Se avete conosciuto una persona piacevole non perdete l’occasione per approfondire il rapporto.

Sagittario

Cari Sagittario, siete decisamente più sereni e il lavoro ne trova giovamento. Perché durante la giornata di oggi – 22 ottobre 2022 – non provate a staccare la spina concedendovi un po’ di meritato relax?

Capricorno

Cari amici del Capricorno, queste stelle sono un po’ agitate, probabilmente un accordo non è andato nel verso desiderato di recente… Possibili ritardi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 22 ottobre 2022), per voi si prospetta un cielo interessante per le coppie di lunga data, approfittate di questa giornata per condividere le vostre passioni con il partner.

Pesci

Cari Pesci, ci avviciniamo a delle giornate decisamente interessanti per l’amore! Se vi interessa una persona perché non vi fate avanti?