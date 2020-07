Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 18 luglio 2020:

Ariete

Situazioni davvero speciali in arrivo in amore. Sotto l’ombrellone prestate attenzione ai pettegolezzi, già da qualche tempo vi sono giunte voci “imprecise”sul vostro conto. Non abbiate timore di dichiarare guerra a chi si diverte alle vostre spalle.

Toro

Cari Toro, siete pronti a partire verso una nuova destinazione? Una convivenza o un matrimonio sono il punto di partenza per pensare a un figlio, un successo professionale è il trampolino di lancio per un nuovo accordo. Siate leggeri e tutto proseguirà.

Gemelli

Amici del Gemelli, è un buon momento per programmare l’autunno. In amore lasciatevi trasportare tra progetti di coppia e nuove emozioni, sul lavoro c’è chi prende contatti o programma iniziative con la speranza di cambiare ruolo o azienda.

Cancro

Migliora la situazione in amore, dove tra poco tornerà Venere. Nel lavoro c’è un nodo da sciogliere, chiarite le vostre idee su cosa fare a partire dall’autunno. Branko vi ricorda che tra il rimanere e il cambiare rotta, c’è di mezzo una scelta solida.

Leone

Dopo giorni travagliati la sfera sentimentale torna a essere abbastanza stabile e troverete finalmente la pace che vi meritate. State attenti sul lavoro: qualcuno potrebbe cercare di arginare la vostra marcia senza che voi ve ne accorgiate. Non esagerate con gli zuccheri, ma concedetevi sogni romantici.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, in amore qualche screzio si scioglierà di fronte a un weekend romantico organizzato da voi o dal partner. Attenzione alle incomprensioni sul lavoro, siate diplomatici. Dopo un periodo stressante è il momento di prendere tempo per voi: passeggiate in spiaggia, cibi sani e tisane depurative vi saranno d’aiuto.

Bilancia

Amici della Bilancia, non abbiate paura di fronte all’amore e lasciatevi andare: è un periodo molto favorevole quello che vi aspetta. Grandi opportunità e responsabilità sul lavoro, continuate così e il successo è assicurato. Vi sentite deboli? Colpa della stagione calda, basterà poco per tornare quelli di sempre. Marte opposto rende difficile il compromesso: valutate cosa conviene fare.

Scorpione

Non lasciatevi trasportare dalla vostra solita gelosia, non esistono motivi per covarla. Sul lavoro dovreste pretendere di più da chi collabora con voi: fatevi dare il riconoscimento economico o i meriti che vi spettano. Branko vi consiglia una corsa all’aria aperta o una camminata veloce per rimettervi in moto. Fissate la vostra meta e non lasciate che sia il caso a decidere.

Sagittario

Cari Sagittario, non siate troppo rigidi o potreste mettere in difficoltà il partner. Siate più aperti e morbidi verso l’altro. In campo professionale cercate tuttavia di evitare i litigi e fate del compromesso il mantra settimanale. Dedicatevi a pianificare un viaggio, avete bisogno di ritrovare vitalità e sentirvi liberi di scoprire le bellezze intorno. Con il Sole nuovamente a favore, arrivano le prime buone soluzioni e occasioni.

Capricorno

Amici del Capricorno, litigi in amore? Se un rapporto non vi soddisfa più, prendete una decisione, anche se definitiva. Fate attenzione a come vi comportate sul posto di lavoro, soprattutto con i colleghi. C’è un dilemma da sciogliere! Combattete la stanchezza con una camminata in alta quota.. Il ritorno di Saturno nel segno chiede di spazzare via l’incertezza dai vostri programmi futuri.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, siete insofferenti? Colpa della Luna in Leone, che scatena tensioni, soprattutto in famiglia. Siate più tolleranti, ma anche presenti e attenti per chi ha figli. Sul lavoro Sole e Venere in Gemelli portano un’ondata di rinnovamento: ci sono nuove opportunità in vista. Branko vi consiglia di rilassatevi praticando yoga o qualche attività che vi aiuti ritrovare quell’equilibrio tra corpo e mente.

Pesci

Un momento di confessioni e chiarimenti col partner sarà necessario, mentre per i cuori solitari sarà il momento di scoprire le carte. Possibile il ritorno di una vecchia fiamma, che accenderà la seconda parte della settimana. Nuovi e interessanti scenari si aprono sul lavoro. Tenete sotto controllo gola e vie respiratorie.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 18 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 18 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 18 luglio 2020