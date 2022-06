Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, qualche banale incomprensione che potrà capitare, non potrà rovinare questa giornata che si preannuncia davvero ricca di impegni e di emozioni. Cercate di allontanare gli scocciatori e i pessimisti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra grinta sarà davvero travolgente e contagiosa. Molte persone vi guarderanno con ammirazione perchè apprezzeranno il vostro carisma e la vostra determinazione.

Gemelli

Cari Gemelli, non vi mancheranno le idee e le intuizioni brillanti grazie a queste stelle che esaltano al vostra creatività e la vostra intelligenza. Ma evitate di strapazzarvi troppo. Concedetevi una bella pausa per riposare.

Cancro



Cari Cancro, in questo fine settimana dovrete cercare di fare chiarezza con il partner, soprattutto se le incomprensioni si trascinano ormai da tempo. Non è più il momento di rimandare un testa a testa chiarificatore per sgombrare il campo da ogni equivoco.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 giugno 2022), questo è il momento giusto per fare progetti importanti e per programmare il vostro futuro. Magari sarà anche il momento di capire cosa organizzare per questa estate e dove andare in vacanza. Vi meritate belle emozioni e un po’ di relax.

Vergine

Cari Vergine,

ultimamente vi siete un po’ chiusi in voi stessi sacrificando i contatti e la socialità. Adesso ci sarà modo di rifarvi con gli interessi, magari conoscendo gente nuova ed intrigante.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi c’è un po’ di malumore nella vostra vita, forse perchè ci sarà qualche piccola discussione familiare a turbare il vostro sonno. Cercate di pensare positivo e non fatevi condizionare dalle opinioni altrui.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, finalmente torna la voglia di emozionarvi e di rimettervi in gioco dopo un periodo di grigiore assoluto. Approfittate di questo weekend per organizzare qualcosa di emozionante.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di oggi potrebbe essere contrassegnata da qualche piccolo rallentamento. Dovrete cercare di gestire con razionalità alcuni momenti un po’ complessi. Nel pomeriggio le cose andranno decisamente meglio

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovrete cercare di essere più tolleranti con le persone che hanno opinioni diverse dalle vostre. Spesso apparite un po’ arroganti agli occhi degli altri. Meglio cercare di ascoltare di più e parlare di meno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 giugno 2022), la giornata di oggi vedrà sugli scudi le persone nate sotto il vostro segno. Approfittatene per vincere qualche sfida o per togliervi qualche bella soddisfazione. Sono in arrivo delle buone notizie.

Pesci

Cari Pesci, in questo momento sarebbe meglio mettere da parte vecchie ruggini con familiari ed amici e aprire il vostro cuore e la vostra mente verso nuove emozioni. Uscite di più, ci sarà modo di incontrare gente intrigante.