Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 31 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata promette bene, vi sveglierete con una gran voglia di fare e con tante idee per la testa da mettere in atto. Iniziate a progettare con fiducia verso il futuro e il prossimo. Potete portare avanti o avviare interessanti progetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata sarà interessante per i sentimenti, soprattutto per i single, che potranno avere un incontro speciale. Magari sarà l’occasione giusta per conoscere e trovare l’anima gemella. Sul lavoro è un periodo di forte stress, avreste bisogno di una pausa.

Gemelli

Cari Gemelli, periodo ottimo per i sentimenti. Le coppie stabili potrebbero anche prendere delle decisioni importanti per la loro vita di coppia. Potrebbe essere arrivato il momento di andare a vivere insieme o pensare al matrimonio.

Cancro



Cari Cancro, giornata sottotono per il vostro segno, piena di alti e bassi, meglio fare solo lo stretto necessario e rimandare il resto a giorni migliori. Tranquilli, arriveranno presto. Per ora abbiate pazienza e stringete i denti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 agosto 2022), giornata ottima per il lavoro. Potete portare a termine trattative preziose. Gli affari insomma procedono a gonfie vele. In amore invece qualche tensione con il partner.

Vergine

Cari Vergine, giornata ottima per gli affari. Favorite le compravendite di immobili, se state cercando casa da tempo, può essere finalmente arrivato il momento di trovare quella giusta per voi. Dovete anche sapervi un po’ accontentare e abbassare le pretese, altrimenti non troverete mai.

Bilancia

Cari Bilancia, grazie alla Luna e a Mercurio nel segno, sarete molto a determinati e, nonostante l’opposizione di Giove, riuscirete a portare a termine, con successo, i vostri progetti. Anche in amore ci sono grandi prospettive di successo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questa Luna nel segno avrete tanta lucidità e fiducia nei vostri mezzi. Energia che sarà contagiosa e vi porterà lontano. Gli ultimi tempi, in amore, sono stati abbastanza complicati, ma da oggi in poi la situazione andrà sempre più migliorando.

Sagittario

Cari Sagittario, favoriti i rapporti interpersonali: non solo l’amore, ma anche le amicizie e le conoscenze utili per il lavoro. Venere in buon aspetto potrebbe riservarvi grandi e belle sorprese. Potreste incontrare l’anima gemella, soprattutto se siete single da tempo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dovrete fare i conti con un concorrente molto agguerrito. Le stelle sono favorevoli e vi supportano. Avete esperienza e grandi mezzi, così riuscirete ad uscirne vincitori. Anche in amore il cielo e terso e limpido, siete ancora innamorati come il primo giorno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 31 agosto 2022), giornata speciale per i sentimenti. Avete tanta voglia di amare e fare bene. Provate nuove sensazioni ed emozioni che non vivevate da tempo. Questo mese di settembre sarà all’insegna della passione più sfrenata. Rimettetevi in pista.

Pesci

Cari Pesci, state ritrovando una serenità che sembrava perduta per sempre. C’è stata qualche incertezza, è vero, ma ora tutto procede per il verso giusto. Tuttavia non mancano ancora i problemi sul lavoro. Abbiate pazienza, presto arriveranno le risposte che aspettate.