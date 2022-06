Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, ottime opportunità in campo professionale ma fate attenzione a non montarvi troppo la testa. La stanchezza inizia a farsi sentire, iniziate a programmare le vostre vacanze.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata piuttosto complicata per via del vostro umore altalenante. Se il lavoro vi regala sempre delle ottime soddisfazioni altrettanto non si può dire dell’amore. Rilassatevi: il weekend è vicino.

Gemelli

Cari Gemelli, ancora una volta verrete coinvolti in una serie di discussioni con il vostro partner. Riflettete bene prima di agire o potreste pentirvene.

Cari Cancro, in amore le cose sono piuttosto confuse. Pensavate di aver trovato finalmente la felicità, ma a turbare la vostra serenità sarà il ritorno di una persona che ha fatto parte del vostro passato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), oggi sarà una giornata all’insegna del relax e del divertimento. Attenti a non esagerare a tavola però.

Vergine

Cari Vergine, la settimana in corso non è stata delle più semplice, ma non disperate: sono in arrivo ottime opportunità soprattutto dal punto di vista professionale.

Bilancia

Cari Bilancia, siete ancora in attesa della vostra anima gemella. Nel frattempo approfittate del prossimo weekend per rilassarvi e divertirvi: chissà che non possiate conoscere il vostro amore.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, da troppo tempo vi trascinante qualche acciacco fisico. Nulla di grave ma sarebbe meglio non chiedere troppo al vostro corpo.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Attenzione a non pensare che sia tutto semplice: la settimana prossima si verificheranno delle congiunzioni astrali che vi potrebbero creare qualche grattacapo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, la vostra tenacia vi aiuta anche nei momenti più difficili. Non disperate: il peggio è alle spalle, ora ci vuole solamente un po’ di pazienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 giugno 2022), potreste avere qualche problema con un familiare. Cercate di non esagerare con le discussioni o potreste pentirvene.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente vi sentite giù di corda. Prendetevi qualche giorno solo per voi e cercate di rilassarvi il più possibile: presto ritroverete la serenità.