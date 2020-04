Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 aprile 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, qualche entrata vi farà tirare un sospiro di sollievo a livello economico. E’ il momento di tirare un po’ la cinghia, ma gli sforzi in questo senso saranno presto ricompensati.

Toro

Cari Toro, siete molto stimolati in questo periodo, avete ritrovato alcune vecchie passioni e non potete fare a meno di rallegrarvene. Questo vi aiuterà a superare alcune preoccupazioni, o comunque a contenere alcuni malumori.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko vi suggerisce di coltivare le vostre amicizie e relazioni il più possibile, anche se in questo periodo non è possibile avvicinarsi fisicamente lo si può fare mentalmente.

Cancro

Cari Cancro, ancora tanti problemi e poche soluzioni all’orizzonte. Ma non abbattetevi, non potrà certo essere così ancora per molto. Dopo tutta questa pioggia vedrete sbocciare molti fiori.

Leone

Cari amici del Leone, c’è un Sole in Toro che vi richiede calma e pazienza, soprattutto nell’affrontare alcuni litigi. Venere e Mercurio aiuteranno in questo senso, ma c’è anche bisogno di una certa diplomazia da parte vostra.

Vergine

Cari Vergine, il futuro prossimo potrebbe essere molto fortunato se saprete sfruttare al meglio alcune opportunità. Cercate di pensare in grande, ma senza dimenticare di tenere i piedi per terra e, soprattutto, sottovalutare la vita pratica.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, avete la testa piena di pensieri su questioni pratiche da risolvere, e quasi vi sentite soffocare per le preoccupazioni. Non temete, la serenità ribusserà presto alla vostra porta.

Scorpione

Cari Scorpione, dovreste concentrarvi di più sul lavoro, trovando in esso uno sfogo, una distrazione, dai problemi della vostra vita privata. Anche se state attraversando un lunghissimo tunnel, non perdete di vista il fatto che c’è una via d’uscita.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko Venere nei Gemelli vi aiuterà a fare chiarezza nel vostro cuore e nella vostra mente. E’ un periodo di confusione affettiva, ma ritroverete presto la bussola per ricordarvi la vostra direzione.

Capricorno

Cari Capricorno, Saturno è pronto a farvi raccogliere i frutti del vostro lavoro, ma dovete avere pazienza perché vanno raccolti alla giusta maturazione. Oppure tutti i sacrifici saranno stati inutili.

Acquario

Cari Acquario, avete fatto delle scelte recentemente e operato dei cambiamenti importanti del vostro quotidiano. Siete pronti, ora, ad affermare con certezza che è stato molto meglio così. Il passato è già alle spalle e il futuro una terra spianata.

Pesci

Cari amici dei Pesci, dovete impegnarvi al massimo se volete realizzare un grande progetto, che sia professionale o amoroso. Non siete persone che lasciano niente al caso, quindi non fatelo nemmeno questa volta.

