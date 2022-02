Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, prendi anche le cose di buon umore, Ariete, soprattutto al lavoro, sorridi e fraternizza con i tuoi colleghi. Se ti mostri positivo ogni giorno, tutto ciò che ti circonda ti darà la stessa risposta, inclusa la persona amata. Guardalo di nuovo come se fosse il primo giorno. Recupera l’illusione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cerca di rendere le tue colazioni più sane ogni giorno, bevi acqua a stomaco vuoto, mangia più frutta. Dovresti sentirti leggero e attivo, non come se fossi stato investito da un rullo compressore. Oggi puoi pensare con calma a ciò che non riesce a risolverlo, Toro. Devi farlo in tutte le aree e la tua vita migliorerà notevolmente. Oggi, non aspettare domani.

Gemelli

Cari Gemelli, getta oggi le basi per rimanere sempre in forma, Gemelli. Oggi è un buon momento per unirsi a un gruppo che esce in bicicletta, sui pattini o sul nordic walking. Non smetterai di allenarti ogni giorno solo perché non vuoi andare in palestra. Ti divertirai, farai esercizio e incontrerai nuove persone.

Cancro



Cari Cancro, l’inattività e il passare molto tempo in casa ogni giorno stanno mettendo a dura prova te, Cancro, e oggi devi essere consapevole che devi contrastarli con un buon piano di “messa a punto” quotidiano, che non includa solo cibo, ma anche esercizio, esercizio e riposo. Purificati, i succhi di frutta e verdura, i brodi leggeri ti forniranno vitamine e sali minerali e ti aiuteranno a rivitalizzarti. Riposati a sufficienza e cammina fuori tutti i giorni. Inizia oggi e adotta queste abitudini se vuoi vedere buoni risultati.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 febbraio 2022), se ti trovi male, ti sosterranno in qualsiasi modo e anche con discrezione. Se pensi di avere troppo peso su di te, prova a condividere le responsabilità. Adesso lo accetteranno tutti. I tuoi profitti stanno aumentando e presto potrai vederti libero da tutti i debiti. Questo dovrebbe farti più che pompare su base giornaliera.

Vergine

Cari Vergine, forse sorge un attrito con un superiore al lavoro o potresti essere preoccupato per i soldi che hai quotidianamente, che non sembrano coprire le tue spese. Puoi stare tranquillo perché tutto migliorerà molto presto. È solo un urto. Oggi non è un giorno adatto per fare un acquisto a rate, alla lunga dover assumere la quota ogni mese ti causerebbe stress.

Bilancia

Cari Bilancia, tua madre, e quello che hai vissuto nella tua infanzia, influenzerà molto le tue convinzioni per tutto febbraio, le risposte di cui hai bisogno sono nel passato. Vivi l’inizio della settimana con il bisogno di essere visto, ascoltato e preso in considerazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, febbraio è un mese in cui puoi comunicare e interagire con gli altri in modo amichevole e fluido. Troverai le parole giuste per sedurre chiunque tu abbia bisogno. Oggi è un giorno per risolvere le vostre relazioni più intime, specialmente quelle familiari.

Sagittario

Cari Sagittario, se stavi aspettando un buon momento per parlare dei tuoi soldi, fare un piano finanziario o mettere in ordine la tua ricchezza, febbraio è pieno di opportunità per questo. I prossimi giorni saranno i giorni più affollati del mese, quindi organizza bene il tuo programma e i tuoi orari.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, febbraio ti accoglie sperando che tu sia già riuscito a riconoscere in quale ambito della vita, è necessario un cambiamento o una ristrutturazione importante, prima di andare avanti con i tuoi progetti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 2 febbraio 2022), per tutto il mese di febbraio puoi iniziare una relazione con qualcuno che viene da te risuonando con una forte attrazione karmica, analizzare molto bene il legame che ti unisce a questa persona, prima di aprire il cuore. Oggi potresti sentirti emotivo o sensibile al tuo aspetto fisico.

Pesci

Cari Pesci, questo mese, ti darà molte opportunità di incontrare qualcuno di rilevante attraverso un amico comune. Qualcuno che può aiutarti con i tuoi piani, ma anche qualcuno che può muovere il tuo cuore duramente.