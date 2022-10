Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete calmi: avete finalmente ritrovato la tranquillità, ma dovete concentrarvi su quello che è davvero importante nella vostra vita. Ascoltate di più il vostro corpo!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tutto attorno a voi sta accadendo velocemente, dovete fare un passo indietro, capire bene cosa sta succedendo. E poi agire, con calma. Che ne dite di organizzare anche un viaggio…?

Gemelli

Cari Gemelli, state pensando al futuro, ai progetti e stanno arrivando belle notizie. Ottima la forma fisica, ma cercate di non fare troppi sforzi: dovete essere cauti e prudenti. Sempre.

Cancro



Cari Cancro, state pensando al futuro e il cielo vi sta sorridendo. Cercate, però, di prendervi un po’ di pausa per ascoltare le vostre reali esigenze: non potete fare tutto subito… Calma.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 ottobre 2022), sarete in grado di andare oltre i limiti: siete pronti a superare ogni ostacolo. L’energia c’è, ma attenzione alle discussioni inutili… Sia sul lavoro sia nella vita privata.

Vergine

Cari Vergine, chi vi sta vicino si confiderà con voi perché sa che può sempre contare sul vostro supporto. Cercate però di non essere severi nei giudizi: usate di più la sensibilità!

Bilancia

Cari Bilancia, bene il rapporto con gli altri, dovete accogliere le nuove opportunità così come vengono. Le amicizie sono importanti, ma dovete anche rilassarvi un po’…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi vi dà dei consigli lo fa per farvi crescere: cercate di accettare tutto e di vedere ogni cosa come costruttiva. Non perdete tempo su polemiche inutili.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di avere un po’ di privacy, di un momento tutto per voi. Bene la forma psicologica, ma sentite la necessità di riposare un po’: staccate la spina e rilassatevi!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, a volte siete un po’ impertinenti, ma chi vi conosce bene sa anche questo aspetto del vostro carattere. Siete coraggiosi, forti, continuate così.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 19 ottobre 2022), nel corso delle prossime ore non riuscirete a stare vicino a una persona diversa da voi, dalla vostra mentalità. Cercate di mantenere la calma, di riposarvi un po’ e di staccare la spina.

Pesci

Cari Pesci, il cielo promette bene, le stelle sono dalla vostra parte e le sorprese sono dietro l’angolo. Bene anche la forma fisica e psicologica: non potete chiedere di meglio!