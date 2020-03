Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 marzo 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 11 marzo 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in Bilancia di certo non vi favorisce, anzi. Eppure non potete farci nulla e dovete proprio tenervela, con tutto ciò che ne consegue. L’intero ambiente professionale è in subbuglio, cercate di avere disciplina ed evitare tensioni inutili con i colleghi, anche se ognuno tende a dire la sua. Subbuglio anche nell’ambito familiare.

Toro

Cari Toro, bene in particolare la donna di questo segno. In mezzo ai tanti problemi di questo periodo, la vostra razionalità e la capacità di prevedere le cose vi aiuta a ottenere risultati importanti e superare grandi difficoltà. Ottime notizie per quanto riguarda gli affari: avete molti soldi, investiteli bene.

Gemelli

Cari Gemelli, non mancano i momenti difficili per il vostro segno, visto che avete tante cose da fare e da risolvere. D’altronde questi sono giorni davvero complicati per tutta l’Italia. La vostra capacità di far bene e ottenere traguardi importanti con la vostra organizzazione e precisione sarà di aiuto per molti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna di oggi, 11 marzo 2020, secondo l’oroscopo di Branko non è affatto buona. Non mancano infatti le difficoltà e le tensioni, ma voi cercate di essere superiori. Avete commesso degli errori, soprattutto in alcuni progetti nati da poco, e ora ne pagate le conseguenze. Abbiate fiducia e pazienza.

Leone

Cari Leone, giornata davvero positiva dal punto di vista sentimentale. Avete infatti un quadro astrale ottimo specie per quanto riguarda i sentimenti: chi è single potrà sfruttare una grande carica passionale per fare importanti conquiste, anche di una notte sola. Il gusto del proibito, d’altronde, vi eccita.

Vergine

Cari amici della Vergine, l’amore è assoluto protagonista di questa giornata. Questa Luna piena nel vostro cielo promette bene. Se avete dei sogni da realizzare in campo sentimentale, potreste ottenere grandi risposte, grazie alla perfetta congiunzione con il vostro segno di Venere e Marte. Toro porta denaro.

Bilancia

Cari Bilancia, grande attenzione, secondo l’oroscopo di Branko, quando si parla di lavoro e di affari. L’anno presenterà delle difficoltà a livello economico e non solo. Ma il vostro proverbiale equilibrio sarà la soluzione a grandi problemi, per cui affrontateli con la giusta consapevolezza e serenità.

Scorpione

Amici dello Scorpione, siete uno dei segni fortunati di questo mercoledì 11 marzo 2020. Approfittatene, nonostante il periodo difficile per tutti, per portare avanti i vostri progetti. Con la primavera, tra l’altro, cambieranno molte cose. Se ci sono persone che non solo leali con voi, allontanatatele dalla vostra vita.

Sagittario

Cari amici del Sagittario, voi siete gente di mondo. Amate la vita sociale e stare in compagnia di tanta gente. Soprattutto le donne di questo segno, infatti, vincono nelle relazioni sociali e hanno una marcia in più: sfruttatela per costruire qualcosa di importante.

Capricorno

Cari Capricorno, un periodo di grande stress per il vostro segno. Cercate di controllarvi e tenere a bada l’agitazione, se non volete perdere la pazienza inutilmente e per gente che non vi merita. Allontanatevi da certe situazioni tossiche e andate avanti per la vostra strada. In generale avete un quadro astrale eccellente, con la Luna in Bilancia.

Acquario

Cari Acquario, sotto questa Luna in Bilancia risplendono soprattutto le donne di questo segno. Una Luna piena che vi favorisce soprattutto nel lavoro, portate avanti i vostri progetti con sincerità e onestà. Un sorriso contagioso che vi aiuterà, anche se non mancherà chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Pesci

Cari Pesci, siete ricchi di fascino e ottime prospettive, soprattutto le donne nate sotto questo segno. Avete affrontato e superato un periodo di stress, ora è il momento di ripartire alla grande. Fatelo ritrovando il piacere di sognare e inseguire i vostri obiettivi.

