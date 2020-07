Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 7 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, con la Luna piena si può dire che nel vostro segno ormai è piena estate, il vostro cuore la percepisce bene, sono tutte manifestazioni d’amore, dallo slancio passionale alla crisi di gelosia, alimentate da Marte che arriva nel segno e da Venere che vi invita alle gioie dell’amore un po’ più spinto.

Toro

Cari Toro, Plutone da anni in Capricorno, è vero, ma da 7 mesi si è congiunto a Giove e lo sarà fino a dicembre, per tre giorni per voi sarà in magnifico aspetto per portare a casa grandi risultati in campo professionale e anche sentimentale, è un influsso straordinario che vi spinge a godere la vita nella sua interezza.

Gemelli

Cari Gemelli, una delle Lune più belle della vostra estate transita in un cielo lontano e amico, Acquario, vi aiuta a realizzare quel sogno d’amore lasciato in un cassetto per troppo tempo, è possibile anche che questa Luna somigli a una luna nel pozzo, illusoria, ma se non vi mettete in gioco non lo capirete mai. Quest’estate sarà bellissima anche per la carriera.

Cancro

Cari Cancro, dopo la Luna piena che ha avuto il merito di mettere in luce le vostre collaborazioni, da oggi sarete oggetto della diretta congiunzione Giove-Plutone, ciò diventa un severo esame delle vostre relazioni più strette, vi aspettano altri due cambi di Luna, per cui proseguite con circospezione fino al 20.

Leone

Cari Leone, Venere in Gemelli è molto sbarazzina e intrigante, vi procura incontri da film e quel Marte in Ariete è così appassionato, nuove complicità tra coniugi anche se a volte vi rende troppo autoritari. Per un Leone è difficile non essere il re, ma quando la Luna si oppone e va contro Urano è meglio stare tranquilli per qualche giorno.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, avete ottenuto il possibile da un certo ambiente e da determinate persone, ma adesso siete voi a provocare la novità, a lanciare le idee, soprattutto in campo professionale, fate funzionare l’intelligenza, azzardate un po’ di più, vedrete che ne varrà la pena. Dovete stare sul mercato, le stelle del presente e del futuro promettono bene.

Bilancia

Cari Bilancia, vi riprenderete con il passare delle ore da quella brutta emicrania che non vuole andare via provocata dalla Luna piena, domenica un’altra fase contro lo stomaco, la salute è il vostro tallone d’Achille. Siete un delizioso oggetto di desiderio, ma al vostro successo contribuisce anche il benessere economico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko tornerà il tempo delle grandi battaglie, forse non è mai andato via, Marte sarà per mesi in aspetto di attacco, ma adesso è importante mantenere la forma fisica e mentale tranquilla, intatta. Luna in Acquario quadrata a Urano non lo consente, oggi trattate con persone solide, non perdete tempo con venditori di fumo.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko con Marte in Ariete esplode tutta la passione, riaccende il feeling con i rapporti di vecchia data e Venere organizza anche nuovi incontri, c’è aria di matrimonio. Bella la Luna in Acquario sotto il profilo pratico che aiuta nelle questioni scritte, assume un aspetto anche spirituale, risveglia la fantasia della vita, il vostro ottimismo.

Capricorno

Cari Capricorno, Giove nel segno forma congiunzione anche con il lontano Plutone, dopo quella di Saturno che diventa perfetta tra oggi e il 19. I due s’incontrano al 23° insieme con altri tre pianeti lenti e possono creare una base di lancio perfetta per volare alto. Siete ambiziosi, non dimenticatelo, oggi siete in perfetta forma.

Acquario

Cari Acquario, Venere risplende all’alba e canta come un’allodola, oggi siete molto sentimentali complice questa Luna nel segno passionale con Marte in Ariete, è ora di amare, c’è un treno che parte, muovetevi, non state lì bloccati in un ambiente che non è il vostro e che vi mette a disagio. Anche la famiglia non è tanto riconoscente.

Pesci

Cari Pesci, anche quest’oggi potrete contare su una giornata di successi per la vostra attività, autonoma e indipendente, complice la congiunzione Giove-Plutone che vi pone sotto la protezione di personaggi importanti e vi aiuta a trovare nuove occasioni.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 7 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 7 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 7 luglio 2020