Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 5 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, avete stelle molto favorevoli, approfittatene. Potete dare il via a interessanti progetti, specie in ambito lavorativo. D’altronde proprio quando tutti gli altri vanno in ferie voi potete dare la zampata vincente per superare la concorrenza. Chi lavora in proprio può dare il via a importanti collaborazioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, potreste notare particolari attenzioni da parte di un amico. Un interesse che va ben oltre l’amicizia. Che si sia innamorato di voi? Potreste anche farci un pensierino se vi piace e siete single da tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, alcune belle e importanti intuizioni vi permetteranno di togliervi qualche sassolino dalla scarpa e avanzare nella carriera. Sfruttatele per portare avanti i vostri progetti. D’altronde se volete arrivare pronti alla ripartenza di settembre, dovete darvi da fare sin da ora.

Cancro



Cari Cancro, la giornata sarà un po’ sottotono. Mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Avete tanti pensieri per la testa e la sensazione che non tutto sia andato per il verso giusto fino a questo momento. Prendetene atto ed evitate problemi in famiglia. In particolare non riversate sul partner e sulle persone care le vostre preoccupazioni.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 luglio 2022), queste belle stelle porteranno armonia e serenità nella vostra vita, come vi mancava da tempo. Trascorrete insieme al partner qualche momento di sano relax, sarà importante per capire quante cose vi accomunano davvero.

Vergine

Cari Vergine, questa giornata parte decisamente con il piede giusto. Avrete tanta energia in più e chi di dovere vi noterà. Un’attenzione che vi permetterà di fare carriera e nuovi passi in avanti. Cercate di non strafare e di ritagliarvi del tempo per voi stessi, altrimenti rischiate di trascurare le persone care.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà una giornata di alti e bassi. Un umore altalenante che rischia di farvi dire qualche parola di troppo nei confronti di chi vi circonda. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca se non volete commettere errori di cui finirete per pentirvene. Nel caso, cercate di porre rimedio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi stelle importanti per i sentimenti. Potete incontrare l’anima gemella se siete single da tempo. Avete voglia di vivere forti e nuove emozioni, ma non per questo dovete accontentarvi del primo che passa.

Sagittario

Cari Sagittario, la giornata è certamente molto vivace, e vi permetterà di fare grandi conquiste. Potete aprirvi a nuove conoscenze, d’altronde avete un carattere socievole e tante cose da raccontare, per cui molta gente vorrà conoscervi più a fondo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, avete superato problemi di lungo corso che vi portavate dietro da tempo. Vi sentite meglio e decisamente più tranquilli. Chi vi circonda non potrà non rendersene conto, ma saprà capire da che parte state andando e darvi i giusti consigli se state sbagliando direzione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 5 luglio 2022), le stelle sono favorevoli e vi custodiscono. Non male. Potete trovare serenità e caparbietà. Qualche piccolo malinteso porterà a un certo malumore. Evitatelo e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

Pesci

Cari Pesci, le vostre emozioni sono in deciso fermento. Avete ben chiaro in testa da che parte state andando e da dove venite. Buttatevi alle spalle le paure di un tempo e sappiate coltivare le amicizie e le frequentazioni giuste, con chi davvero si merita di avervi a fianco.