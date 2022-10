Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 25 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa giornata avete una marcia in più, da sfruttare al meglio. Gli altri guarderanno con invidia la vostra intraprendenza e faranno di tutto per cercare di entrare nella vostra cerchia ristretta.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo cielo è davvero ottimo per i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, lasciatevi andare con fiducia ed entusiasmo. Rimboccatevi le maniche. Preparatevi a sorprendere chi vi circonda. Non rimarrete delusi.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle invitano alla prudenza. Se dovete firmare un accordo è il caso di mantenere la calma e leggere bene tutte le clausole prima di firmare. Valutate bene tutte le opzioni a vostra disposizione e non siate frettolosi.

Cancro



Cari Cancro, stelle ottime per l’amore. Chi ha conosciuto da poco una persona può dimostrare di avere tutte le carte in regola per fare bene. Inoltre rimarrete piacevolmente sorpresi da questa conoscenza. Insomma, tutto l’universo obbedisce all’amore, come cantava Battiato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 ottobre 2022), questo cielo è un po’ agitato. Non tutto sta andando per il verso giusto e potreste presto togliervi belle soddisfazioni. Se ci sono dei malumori, cercate di parlarne con calma e risolvere.

Vergine

Cari Vergine, chi desidera rimettersi in gioco può ripartire alla grande, anche se finora non tutto è andato per il verso giusto. Preparatevi a ricoprire nuovi ruoli. Favoriti i contatti con altre città. Magari può essere arrivato il momento di cambiare aria, anche solo temporaneamente.

Bilancia

Cari Bilancia, facilmente potreste perdere la pazienza. Cercate di non prendervela troppo e mantenete la calma, anche se non è facile. Analizzate il tutto con la massima razionalità. Saprete così discernere cosa funziona e cosa no.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questo cielo è ottimo per chi vuole mettere su radici fisse e stabilizzarsi in una coppia. Da qui alle prossime settimane può partire un cantiere importante, un nuovo progetto, un’avventura da cogliere al volo. Rimboccatevi le maniche.

Sagittario

Cari Sagittario, sul lavoro potrebbero esserci dei rallentamenti. Fate il punto della situazione e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Non fatevi fregare dallo stress che a volte vi appanna la vista e la lucidità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, rispetto alle scorse settimane siete più sereni e questa già è una gran cosa. Se dovete parlare con un vostro capo potete togliervi belle soddisfazioni e capire da che parte state andando. Insomma, rimboccatevi le maniche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 25 ottobre 2022), stelle ottime per i sentimenti. Dovete imparare a guardarvi attorno perché possono esserci ottime opportunità. Magari un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.

Pesci

Cari Pesci, i sentimenti possono tornare ad essere protagonista, ma solo se voi lo vorrete davvero. Sta infatti a voi essere artefici del vostro destino. Evitate di impelagarvi in situazioni complesse con persone già impegnate.