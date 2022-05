Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 24 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale sarete carichi di energia e voglia di fare. Avete una grinta e un entusiasmo contagiosi e fuori dal comune. Marte da oggi sarà dalla vostra parte e si vede. Potete ottenere grandi conquiste e portare avanti i vostri progetti. Recuperate anche le forze e vi sentite meno stanchi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il transito di Marte in Ariete per voi non è affatto positivo. Vi sentite stanchi e affaticati. Avreste proprio bisogno di una pausa, per ricaricare le pile. Attenzione alla forma fisica e alla salute. Ultimamente l’avete troppo trascurata e ora pagate dazio. Non è solo un fatto di estetica.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore dovete avere pazienza, perché le cose non stanno andando come vorreste, ma presto miglioreranno. Se siete single da tempo, potrete trovare l’anima gemella prima del previsto, e quando meno ve lo aspettate. Sul lavoro avete ritrovato un ottimo rapporto umano e collaborativo con i colleghi.

Cancro



Cari Cancro, dovete agire con grande calma e prudenza sul lavoro. Le scelte da compiere sono difficili, ma alla fine non ve ne pentirete. Marte in Ariete potrebbe creare scontri e dissidi sia in famiglia che sul lavoro. Contate fino a dieci prima di aprir bocca se non volete dire qualche parola di troppo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 maggio 2022), Marte in Ariete vi protegge e manda influssi decisamente positivi. Ci saranno presto ottime giornate in amore. Potete fare grandi conquiste, soprattutto se siete single da tempo. Le coppie storiche possono realizzare progetti di vita insieme, come il matrimonio o un figlio.

Vergine

Cari Vergine, Marte non è più in opposizione, per cui avrete grande energia e voglia di far bene. Un entusiasmo che risulterà contagioso. Avete inoltre ritrovato tranquillità e serenità, come non vi capitava da tempo. Che volete di più? Attenti però al portafogli: ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte in Venere potrebbe causare qualche disturbo fisico e psichico. Sarà necessario e importante fare un veloce check up medico. Nulla di preoccupante, tranquilli. Ma alla fine prevenire e sempre meglio che curare. Fate in modo che questa situazione non vi renda troppo nervosi e scontrosi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte in Ariete vi spinge a fare molta attenzione in ambito economico. Ultimamente avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafoglio piange. Cercate di risparmiare e non andare oltre le vostre possibilità. In amore previste grandi emozioni e tanta passione.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata sottotono soprattutto al mattino, poi le cose miglioreranno. Previsto un recupero totale dal pomeriggio. Il consiglio è quindi se dovete prendere decisioni importanti di rimandare alla sera. Sul lavoro in arrivo grandi novità e maggiori guadagni, soprattutto per gli autonomi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, giornata ottima per i sentimenti. State trascorrendo momenti d’oro con il partner e tutto questo non può che rinsaldare la coppia e riaccendere la passione, che ultimamente era calata a picco, almeno nelle relazioni di vecchia data. Sul lavoro state facendo bene e i risultati si vedono.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 24 maggio 2022), il transito positivo di Marte e Ariete non può che farvi bene. Chi ha già una storia importante può approfittare per portare avanti i propri progetti di coppia, come un matrimonio o un figlio. Buone chance anche per i single. Uscite e conoscete nuova gente.

Pesci

Cari Pesci, mettete da parte quest’ansia che vi attanaglia e non vi permette di essere liberi. Apritevi alle novità senza paura e con entusiasmo. Questo è il vero modo per ritrovare serenità e fiducia. Anche il lavoro pian piano migliora e presto potrete togliervi belle soddisfazioni. Il sacrificio prima o poi paga sempre.