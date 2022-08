Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 23 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, bello questo cielo per chi desidera dare una ventata di aria fresca alla propria vita. Nelle prossime ore saranno favorite le nuove collaborazioni e i contatti con altre città.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, quello di oggi – 23 agosto 2022 – è un cielo che invita alla prudenza. Se ultimamente ci sono state tensioni, cercate di non tirare troppo la corda.

Gemelli

Cari Gemelli, nelle prossime ore potreste fare un incontro davvero interessante. Anche se fate fatica ad ammetterlo il vostro cuore è in tumulto.

Cancro



Cari Cancro, cielo interessante per le coppie che si vogliono bene, a breve potreste ufficializzare un legame e, perché no, mettere in cantiere qualche bel progetto per il futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 agosto 2022), siete delle persone determinate, sapete quello che volete e come fare per ottenerlo. Quest’oggi però cercate di non alimentare inutili polemiche con i colleghi.

Vergine

Cari Vergine, mettete al bando la timidezza e apritevi alle nuove amicizie, questo è un cielo promettente per le relazioni interpersonali e sarebbe davvero un peccato sprecarlo.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi si prospetta un cielo interessante. In particolare se volete ricucire un rapporto con una persona che avete perso di vista.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, stelle intriganti per i nuovi amori! Se da poco avete conosciuto una persona carina, non fatevela scappare, belle emozioni in arrivo.

Sagittario

Cari Sagittario, se sul lavoro quelle tanto desiderate risposte ancora non arrivano non perdete le staffe ma mettete nero su bianco le vostre necessità. Calma.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in queste ore di fine agosto vi sentite decisamente più leggeri. Iniziano però ad affiorare le prime piccole ansie per le nuove mansioni lavorative che vi aspetteranno a settembre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 23 agosto 2022), cielo interessante se desiderate mettere in cantiere un nuovo progetto, favoriti i liberi professionisti. Sfruttate la marcia in più che dovreste avere nelle prossime ore.

Pesci

Cari Pesci, avete come l’impressione che le cose non stiano andando esattamente come avreste voluto. Alle volte però è bene lasciarsi guidare dal flusso degli aventi cercando di non pensare troppo.