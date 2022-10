Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 18 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete ottimisti e la fortuna sarà dalla vostra parte. Cercate di capire cosa volete davvero, quali sono le vostre priorità: dovete scoprire voi stessi prima di andare avanti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovrete affrontare un momento difficile e fare i conti con una domanda complicata, che merita risposta. Bene la forma fisica: lo sport vi sta aiutando e i muscoli si stanno rafforzando. Bene così!

Gemelli

Cari Gemelli, la fortuna è dalla vostra parte, potete anche rischiare. Ma cercate di capire quali sono le priorità nella vostra vita: avete degli obiettivi? Fate di tutto per raggiungerli!

Cancro



Cari Cancro, chi vi sta accanto vi vuole bene, ispirate fiducia e avete energia da vendere. Continuate così: con questo spirito riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 ottobre 2022), dovete accogliere i cambiamenti che la vita vi sbatte in faccia a braccia aperte, senza paure. Occhio, però, ai lavori in casa: siete stanchi e indaffarati. Fatevi aiutare.

Vergine

Cari Vergine, siete ottimisti, energici e vedete il bicchiere sempre mezzo pieno. Avete tanto da fare, ma dovete anche capire quali sono i vostri limiti per affrontare tutto con calma e serenità.

Bilancia

Cari Bilancia, siete più testardi del solito, ma a volte sbagliate perché non potete essere sempre sicuri di tutto. A volte dovete lasciare agli altri il beneficio del dubbio. In ogni caso, le discussioni che avrete nel corso della giornata saranno costruttive.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tante preoccupazioni nella vita, ma dovrete faticare un po’ per superare gli ostacoli. Non forzate le cose, lasciate che avvenga tutto in modo naturale.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo siete un po’ sotto pressione, avete troppi impegni e progetti da portare a termine, ma non dovete scoraggiarvi e perdervi d’animo: riposate un po’, ricaricate le batterie.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, chi vi sta accanto vi vuole bene, il vostro buon umore influenza tutti. Continuate così, ma mi raccomando: fate tutto con calma perché la fretta non aiuta di certo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 18 ottobre 2022), avete un po’ di difficoltà a dimenticare il passato, ma dovete andare oltre e guardare al futuro. Senza paure e rimpianti!

Pesci

Cari Pesci, siete energici, positivi, di ottimo umore e chi vi sta vicino vi ama anche per questo. Cercate, però, di prendere un po’ di tempo per superare alcuni ostacoli…