Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 17 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, ora avete le idee chiare, sapete bene come agire e questo piace molto alle persone che vi stanno intorno. Cercate, però, di rilassarvi un po’.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nelle prossime ore bisognerà usare la calma, la prudenza: non dovete essere impulsivi. Che ne dite di dedicare più tempo a voi stessi? Ne avreste davvero bisogno.

Gemelli

Cari Gemelli, state sognando ad occhi aperti e sapete bene come mettere in pratica le vostre idee. Il problema però è uno solo: nell’ultimo periodo non vi siete mai fermati, forse è il caso di riposare un po’!

Cancro



Cari Cancro, siete davvero entusiasti e ottimisti. E questo fa piacere anche a chi vi sta vicino. Bene la forma fisica: siete più leggeri e avete un’ottima prontezza di rifletti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 17 maggio 2022), nelle prossime ore, con un po’ di pazienza, riuscirete a superare tutti gli ostacoli. Prima però ricaricate le batterie.

Vergine

Cari Vergine, avete ottimismo e umorismo da vendere: il cielo promette grandi cose e nelle prossime ore sarete in grado di perfezionare, e farlo al meglio, tutti i vostri piani.

Bilancia

Cari Bilancia, sentite la necessità di un po’ di tempo per voi stessi, di privacy. Bene la forma psicologica, ma ricordate che ogni tanto il riposo serve. Eccome se serve.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, tutto procede molto lentamente. Avete un desiderio: quello di godervi la vita al massimo. Cosa aspettate? Approfittate di questa giornata per dare una bella sgasata al vostro motore.

Sagittario

Cari Sagittario, chi vi sta vicino sta giocando e sta avendo poca sensibilità nei vostri confronti. Cercate di andare avanti, di pensare a voi stessi. Ve lo meritate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi – 17 maggio 2022 – avrete molta energia e sarete in grado di tenere sotto controllo la vostra sensibilità. Ottimo il lavoro, anche quello di squadra.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 17 maggio 2022), avete intenzione di portare a termine tutte le promesse. Siete davvero determinati e orgogliosi, ma occhio alle discussioni o al pensiero fisso sulla salute.

Pesci

Cari Pesci, il cielo promette grandi cose: siete simpatici, pieni di vita. Ma forse è arrivato il momento di staccare la spina e riposarvi un po’. Ricaricarvi in vista del weekend.