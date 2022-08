Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 16 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata energica e con tanta voglia di fare. Ma già dalle prossime ore le cose cambieranno e la stanchezza prevarrà sul resto. Cercate di non chiudervi troppo in voi stessi, ascoltate i consigli di chi vi vuole bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nonostante Venere e Marte in opposizione, riuscite a dare il meglio di voi stessi e a tirare fuori energie che sembravano finite nel dimenticatoio. Avete una riserva infinita. Se in questi giorni avete sgarrato, fate un po’ di attività fisica.

Gemelli

Cari Gemelli, siete molto agitati e per questo ci saranno problemi non di poco conto in amore. Avete dei dubbi sul partner o forse non vi sentite adeguatamente amati e apprezzati. Se siete stressati per il lavoro, non riversatelo sui vostri familiari.

Cancro



Cari Cancro, è arrivato il momento di rimettere in sesto la vostra vita e capire da che parte state andando. Fermatevi un attimo a riflettere e prendete le giuste contromosse. I cambiamenti, specie sul lavoro, non devono impaurirvi: vedrete che alla fine saranno positivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 agosto 2022), c’è tanta eccitazione nell’aria. Qualcuno non vi ha dato i riconoscimenti che vi meritavate, ma le cose stanno andando per il verso giusto. I single potranno vivere una passione intensa e inaspettata, e magari trovare l’anima gemella.

Vergine

Cari Vergine, Luna e Mercurio renderanno la vostra giornata ricca di belle aspettative ed emozioni. Valide soddisfazioni arriveranno sia in amore che sul lavoro. Favoriti i nuovi incontri per chi è single. A livello lavorativo potete dimostrare il vostro valore e prendere iniziative importanti.

Bilancia

Cari Bilancia, ci saranno delle incertezze all’inizio di questa giornata, ma già nel pomeriggio tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro ci saranno divergenze di vedute da chiarire. Cercate di essere concilianti con i colleghi ma fermi sulle vostre idee se le ritenete giuste e valide.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una giornata davvero positiva su ogni fronte. Se vivete una relazione importante e solida, potete chiarire da che parte state andando e rimettervi in pista. Sul lavoro riceverete presto una notizia che aspettavate da tempo.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite più leggeri, perché siete riusciti a liberarvi di grossi pesi e fardelli che vi portavate dietro da tempo. Guardate avanti e progettate il futuro con ottimismo. Specie a livello sentimentale, infatti, vi siete resi conto di avere una marcia in più.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, periodo ottimo per i sentimenti. Davvero avete una marcia in più e potete fare grandi conquiste. Molti pianeti sono dalla vostra parte e si vede. Sul lavoro potete riuscire a risolvere problemi di natura economica. Magari arriverà quel famoso bonifico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 16 agosto 2022), le difficoltà ultimamente non sono mancate, ma tutto ora sembra andare per il verso giusto. Potete infatti recuperare, specie in amore. Sul lavoro le cose migliorano, avete la sensazione che le cose che fate hanno un senso ed è ciò che desideravate.

Pesci

Cari Pesci, questa Luna in opposizione crea più di qualche problema in amore, ma la situazione sta nettamente migliorando. Nei prossimi giorni, anche per quanto riguarda il lavoro, potrebbero giungere buone e interessanti notizie. Magari riceverete una risposta tanto attesa.