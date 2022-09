Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 13 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale sarete particolarmente cupi e nervosi. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela troppo se qualcosa non va come vorreste. Rischiate di far soffrire chi vi vuole bene. Il peggio per fortuna sta per passare e da metà settembre ritroverete il sorriso.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, abbiate prudenza e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. I contrattempi infatti sono dietro l’angolo. Possibile tensione all’interno della famiglia o sul lavoro. Mantenete la calma e adoperate tutta la vostra diplomazia.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi dovete stare tranquilli e fare buon viso a cattivo gioco. Potete incappare in discussioni inutili e non ne vale proprio la pena. Fate il minimo indispensabile e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. In generale, arriveranno giorni migliori. Al momento state a guardare e pianificate per tempo. Dovete riposare un po’, altrimenti il fisico ne risente.

Cancro



Cari Cancro, giornata favorevole nella quale dovete evitare di stressarvi troppo. Potete avviare nuovi progetti che daranno presto i loro frutti. Magari un mutuo in banca o un finanziamento. Siate prudenti e leggete con molta attenzione, prima di firmare. Mercurio vi protegge e vi permette di recuperare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 13 settembre 2022), si apriranno davanti a voi diverse opportunità da valutare con calma. Potrebbero arrivare incontri felici e fortunati. Rimanete comunque con i piedi per terra.

Vergine

Cari Vergine, qualche collega potrebbe bloccare il vostro percorso professionale e limitarvi nei successi per la vostra carriera, magari solo per gelosia o per prendere il vostro posto. Fate leva sul vostro buonsenso e andate dritti per la vostra strada. La stanchezza si fa sentire, ma non mollate.

Bilancia

Cari Bilancia, la famiglia vi chiama e aspetta delle risposte da voi. Sul lavoro si apre un periodo di grande fermento e le possibilità di successo sono ampie. Cercate di dedicare del tempo anche all’amore e agli affetti. Cielo ottimo, approfittatene perché potrete ricevere belle soddisfazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Scorpione è molto positivo sul piano professionale. Mercurio vi dà la giusta carica e fa sì che i vostri progetti possano trovare la giusta realizzazione. Una collaborazione si rivelerà vincente. In serata godetevi un po’ di attività fisica per eliminare le tossine.

Sagittario

Cari Sagittario, qualcuno farà di tutto per provocarvi e mettervi i bastone fra le ruote. Non lasciatevi travolgere nelle vostre attività e vedrete che le stelle saranno propizie. Non rispondete alle chiamate di chi vuole solo tartassarvi. Nell’ultimo periodo fate fatica a trovare stabilità.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nonostante il weekend sia appena trascorso, non avete ancora ricaricato le pile e superato lo stress, anzi questa settimana si prevede particolarmente impegnativa. Fate qualche pausa in più e dedicatevi alle cose che vi piacciono, o quanto meno a quelle prioritarie che non potete rinviare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 13 settembre 2022), giornata ottima in amore grazie ad un quadro astrale promettente. Potreste incontrare l’anima gemella o vivere notti di passione sfrenata. Avete un fascino invidiabile. Le emozioni saranno alle stelle.

Pesci

Cari Pesci, potete finalmente recuperare il terreno perduto. Le relazioni sono favorevoli e andranno meglio da qui a novembre. Venere farà infatti sentire il suo influsso. Se state tenendo in piedi due relazioni contemporaneamente, è il caso di chiuderne una. Vi siete pentiti delle scelte fatte.