Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 novembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 novembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, per voi si preannuncia un cielo interessante. In particolare per i liberi professionisti: sono in arrivo delle belle novità ma attenzione alla clausole di un accordo!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un po’ nervosi ultimamente, il lavoro vi sta dando qualche grana e avete decisamente bisogno di staccare la spina!

Gemelli

Cari Gemelli, stelle intriganti quelle di oggi – 1 novembre 2022 – per l’amore, se siete soli fareste bene a guardarvi intorno! Sicuri che dietro un’amicizia non ci sia in realtà qualcosa di più?

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata sarete piuttosto nervosi, attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio! Previsto un po’ di recupero già da questa sera.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 novembre 2022), per voi si preannunciano delle emozioni intense. Avete una bella grinta e la vostra tenacia certamente non passerà inosservata.

Vergine

Cari Vergine, durante la gioranta di oggi – 1 novembre – potrebbero esserci dei rallentamenti quindi non temete se le cose non procedono esattamente nella direzione che avete immaginato. Attenzione alle inutili polemiche. Non portano a nulla…

Bilancia

Cari Bilancia, cielo interessante per i single, favoriti gli incontri! Siete decisamente più sereni e questo si riverbera anche nei rapporti interpersonali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la giornata ha una marcia in più! La vostra grinta verrà decisamente apprezzata e gli altri saranno portati a seguire il vostro esempio.

Sagittario

Cari Sagittario, stelle interessanti per le coppie, da qui ai prossimi mesi sarà possibile fare un passo importante che consentirà di consolidare l’armonia con il partner.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le vostre stelle oggi invitano alla prudenza, alle volte non riuscite a contenere la vostra smania di controllo e questo potrebbe infastidire chi vi sta attorno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 1 novembre 2022), il cielo è un po’ nervoso. Cercate di non alimentare inutili polemiche e andate dritti per la vostra strada.

Pesci

Cari Pesci, i sentimenti tornano, finalmente, protagonisti della vostra vita. Per voi si prospetta una giornata interessante. Se vi interessa una persona perché non vi fate avanti?