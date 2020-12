Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 1 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avete la Luna favorevole, per cui potreste essere ottimamente consigliati qualora doveste prendere decisioni importanti. In generale questo nuovo mese vi vedrà protagonisti in amore. Se siete single, potreste conoscere nuova gente. Insomma, un periodo positivo da sfruttare al meglio.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko sarete più premurosi nei confronti degli altri e cauti in tutte le vostre mosse. Vi influenza infatti Mercurio nel cielo del Sagittario. Approfittatene se dovete risolvere questioni familiari o spartirvi dei beni con un ex coniuge. L’aspetto delle stelle è positivo, fatevi guidare maggiormente dal vostro istinto.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna piena nel cielo vi vedrà carichi di energia e voglia di fare, e con una positività fuori dal comune. Le stelle vi assistono in ogni aspetto della vostra giornata, approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Chiudete quest’anno difficile al meglio, ma il 2021 sarà ancor più ricco di soddisfazioni. Già in queste settimane avrete un piacevole assaggio.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko dovete impegnarvi maggiormente sul lavoro, le stelle infatti sono positive, ma senza la vostra abnegazione non si va da nessuna parte. Le cose miglioreranno già da metà mese, e nell’anno venturo potrete togliervi belle soddisfazioni, con nuove opportunità di carriera.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata favorevole sotto ogni punto di vista. Prosegue infatti per voi un periodo davvero fortunato. I single possono prepararsi ad incontrare nuove persone e vivere forti emozioni, mentre sul piano lavorativo preparatevi ad affrontare nuove convincenti sfide, dimostrando il vostro valore.

Vergine

Cari Vergine, giornata all’insegna del caos e della tensione per il vostro segno. Si vede che non è un periodo molto fortunato. Cercate allora di mantenere la calma e non farvi prendere dall’ansia e dallo stress. Avvertite il vostro partner come piuttosto lontano e distante. Presto tutto passerà. Sul lavoro è una fase di stallo, abbiate pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko oggi si prevede un martedì 1 dicembre 2020 davvero felice e fortunato per il vostro segno. Avete superato sfide non da poco, ma adesso le stelle sono dalla vostra parte e potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa. Ottime sensazioni e opportunità in arrivo anche dal punto di vista lavorativo. Fate cose nuove con il partner.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko dovete fare molta attenzione dal punto di vista finanziario. Ultimamente avete avuto spese eccessive, adesso è il momento di tirare la cinghia e risparmiare, se non volete trovarvi in difficoltà. Periodo di grande stress a lavoro, a causa dei tanti impegni. Rilassatevi facendo sport o praticando lo yoga.

Sagittario

Cari Sagittario, avete sempre molto da fare e tante responsabilità sulle vostre spalle, ma dovreste anche ritagliarvi un po’ di tempo per voi stessi e gli affetti più cari. Se avete un hobby, coltivatelo appena potete. Vi aiuterà a liberare la mente dai soliti pensieri. Non trascurate il partner e non riversate sulla coppia lo stress lavorativo.

Capricorno

Cari Capricorno, avete un’autoironia e una capacità di essere convincenti e dare il consiglio giusto che vi rendono molto popolari. I vostri amici riconoscono un’innata saggezza e per questo sono sempre aperti e disponibili ad aprirsi con voi. Vivete un momento florido dal punto di vista finanziario: può essere il momento giusto per fare un investimento importante, come comprare casa.

Acquario

Cari Acquario, in questa fase avete delle spese eccessive, d’altronde il periodo natalizio si avvicina. Se disponete però di una tredicesima, il vostro conto in banca non ne risentirà troppo. Datevi comunque una regolata. Se siete ancora studenti, specie all’università, dimostrerete a tutti il vostro valore, facendo un’ottima figura ad un esame.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko approfittate appena avete un po’ di tempo libero per stare in compagnia del partner, altrimenti si sentirà trascurato. Avete tutte le carte in regola per fare bene, anche sul fronte lavorativo. Colleghi e superiori apprezzeranno il vostro impegno e la dedizione alla causa. Curate di più il vostro look.

