Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 6 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, l’influsso della Luna piena vi rende ancora nervosi e agitati, toglie concentrazione e risveglia il vostro spirito ribelle, riscopre anche ruggini familiari, per fortuna Marte suona il rock, un rock molto bambino che vi rende amanti appassionati ma non troppo gelosi. Nel corso della giornata la Luna vi aprirà le porte delle relazioni sociali da sfruttare anche per i ritardi nel lavoro.

Toro

Cari Toro, secondo Branko con la Luna siamo alle solite, una parte della giornata infatti vi vedrà protetti in tutto e per tutto, poi qualcosa cambia nel vostro segno e inizierete ad essere infastiditi, perché la Luna è nel punto del cielo in relazione con tutte le iniziative, le discussioni potrebbero riguardare la stagione affaristica.

Gemelli

Cari Gemelli, l’uomo del segno è il re in un eden d’amore e passione, circondato dalle donne che però potrebbero ricordarlo con rabbia e rancore, perché quando le lascia non lo fa senza ferire i loro sentimenti. In questo periodo dell’anno potrete trovare la felicità a prescindere dal vostro quadro sentimentale. La Luna diventa geniale per affari e idee vincenti.

Cancro

Cari Cancro, come ogni lunedì dovete dare un’occhiata alla settimana per vedere se c’è qualche notizia positiva dalla Luna, nel vostro caso è così, anche se inizia ancora opposta e quindi è pazza in Capricorno e si è chiusa come ultimo quarto in Ariete questa domenica, ma interviene nella seconda parte del giorno, meglio ancora giovedì e venerdì.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna nel campo del lavoro è forte, qualcuno l’ha già capito, altri ci arriveranno dopo, forte il campo delle collaborazioni, nella carriera tutto richiede forza fisica, ma con Marte giocate in casa, la Luna in Acquario fino a giovedì però vi tormenterà e non vi darà tregua.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, sono arrivate le sensazioni piacevoli della Luna piena ancora regina del cielo amoroso questa mattina anche se poi passa in Acquario e apre un’altra settimana all’insegna del successo, volete ritrovare la vostra immagine professionale dopo anni di duro lavoro e qualche scivolone poco simpatico, siamo tutti al centro di transiti che non si vedevano da decenni, quindi cogliete l’occasione per essere più freschi in amore e più erotici.

Bilancia

Cari Bilancia, dopo la Luna piena che persiste anche nelle prime ore del giorno avviatevi con prudenza verso un progetto di lavoro, meglio se in autonomia. In questo periodo le vostre collaborazioni sono un po’ incerte e traballanti, può accadere di tutto, anche sorprese sgradite, dovete però essere voi padroni delle vostre azioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Branko nella settimana arrivano favori da parte di amici vecchi e nuovi e anche da quelli della vostra infanzia che ogni tanto ritornano, volete ritrovare il sole di quelle estati lontane, quando a piedi nudi correvate nei campi o in riva al fiume, al mare, avete una fitta di nostalgia che non vuole andar via e allora assecondatela.

Sagittario

Cari Sagittario, parlano tutti di soldi in questo periodo, allora perché non dovreste farlo anche voi? La Luna gira molto bene per le finanze in mattinata passa anche in Acquario, segno a voi caro in tutti i sensi che stimola anche le gioie dell’amore. Secondo Branko, in questo periodo siete entrambi stimolati e provocati anche da Marte e Venere.

Capricorno

Cari Capricorno, state attenti alla pelle perché la combinazione Marte-Sole rappresenta due fuochi diretto verso la vostra carnagione delicata, così invernale. Il maschio del segno appare anche arrugginito da Marte in Ariete, ma nessun danno per attività e affari.

Acquario

Cari Acquario, Urano in Toro, primo segno del denaro contante, vi richiederà nuove spese secondo Branko, la vostra casa sembra la quinta di una commedia di Feydeau, porte che si aprono e si chiudono, qualche caro parente fa l’ospite disinvolto come se fosse in un albergo di libero scambio, ma la Luna ancora piena è così spettacolare che dopo 10 ore entra in aspetto fantastico con Venere e Marte fino a giovedì.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko non sono tempi di capolavori, ma in settimana le stelle vi aiuteranno a realizzare il primo successo che vi porterà poi in autunno a un traguardo importante. Sotto il profilo professionale non ci sono pianeti contro, solo Venere aiuta la famiglia e anche l’amore.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 6 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 6 luglio 2020