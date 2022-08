Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 29 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata particolarmente fruttuosa, nella quale potreste togliervi belle soddisfazioni. Potete intavolare delle trattative importanti e chiuderle nel migliore dei modi. Potete trovare un accordo importante e regolare questioni rimaste in sospeso da tempo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, usate molta cautela perché le stelle non vi soddisfano come avreste voluto e non sapete da che parte state andando. Insomma, sarà una giornata faticosa. Ci sarà anche un certo disturbo fisico con cui fare i conti. Lo stress accumulato nel tempo presenterà il conto.

Gemelli

Cari Gemelli, sentirete il bisogno di chiudere una relazione che non vi soddisfa. In amore state cambiando pelle e non tutto sta andando per il verso giusto. Le storie che nasceranno d’ora in avanti potranno ripartire alla grande. In ogni caso saranno migliori di quelle vissute finora.

Cancro



Cari Cancro, Venere non è più in opposizione e questo significa che potete ripartire alla grande e portare avanti con entusiasmo i vostri progetti in ambito sentimentale. Se c’è una persona che vi piace, fate di tutto per conquistarla. Chi ha vissuto momenti di conflitto con il partner, deve riappacificarsi e chiarirsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 agosto 2022), non fatevi coinvolgere in problematiche altrui che non vi riguardano, avete già i vostri pensieri per la testa. Questo non significa essere egoisti, ma dovete chiarire alcune questioni dentro voi stessi, ed essere quindi un po’ più egoisti. Datevi delle priorità.

Vergine

Cari Vergine, avete tanti impegni e non riuscite a portare a termine tutto quello che desiderate. Dovete darvi delle priorità e non prendervela se qualcosa non va come vorreste. Date il massimo ma accontentatevi anche di qualche piccolo insuccesso. Non chiedete troppo a voi stessi. Staccate la spina e riposatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ turbati, come se non tutto stesse andando per il verso giusto. Qualche episodio spiacevole vi ha fatto pentire delle emozioni che avete vissuto. Ma non bisognerebbe mai piangere sul latte versato o sputare nel piatto dove si ha mangiato. Insomma, non buttatevi già perché quel che è fatto è fatto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete particolarmente sotto pressione e le cose non stanno andando per il verso giusto. Confidatevi con un amico caro che saprà consigliarvi e aiutarvi a risolvere problemi di lunga data e di vecchio corso. Se non vi fidate delle persone più care… Dedicate tempo a un vostro hobby.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata faticosa nella quale darete il massimo ma senza concludere nulla. Insomma, non ne caverete un ragno dal buco. Vi portate dietro una certa fatica e poca voglia di fare. La stanchezza la fa da padrona perché non vi siete fermati neppure nel weekend. Evitate litigi e contrasti in famiglia. In amore potrebbero esserci delle difficoltà.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, una questione pratica o burocratica vi porterà via il sonno. Affidatevi a persone esperte e del settore, come un notaio o un legale. Non potete pensare di risolvere tutto da soli. Leggete bene tutte le carte prima di firmare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 29 agosto 2022), sentite che state raggiungendo i vostri obiettivi. Saprete risolvere i problemi che vi attanagliano e conquistare una persona che vi piace. Potete quindi fare notevoli passi in avanti. Evitate in ogni caso mosse azzardate.

Pesci

Cari Pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno. La Luna e Venere sono in aspetto favorevole, quindi vi daranno una emotività e voglia di fare nuovi progetti per il futuro. Non tutti siete soddisfatti, perché pensate di aver dato più di quanto avete ricevuto. Ma presto pareggerete i conti.