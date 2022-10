Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 24 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, con questo cielo cercate di non esporvi troppo. Inutile alimentare polemiche e prendersela se qualcosa non va come vorreste. Forse basterebbe imparare a guardare le cose e il mondo che vi circonda con un occhio diverso. Capireste molte cose.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete una carica in più e una spinta a fare bene. Mettete nero su bianco un accordo e non rimarrete delusi. Da qui ai prossimi mesi potrà rivelarsi importante e proficuo. Insomma, rimboccatevi le maniche.

Gemelli

Cari Gemelli, con questo cielo così interessante potete avviare un progetto ancor più prezioso e importante. Favoriti in particolare i liberi professionisti, che possono costruire nuovi importanti successi e raccogliere traguardi ambiziosi.

Cancro



Cari Cancro, le stelle sono positive in amore. Potete dare vita a nuovi progetti e rendervi partecipi di iniziative ambiziose. Se una persona vi piace, tenetela d’occhio perché potrebbe rivelarsi qualcosa di importante e prezioso. Fatevi avanti e se son rose fioriranno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 ottobre 2022), qualche discussione di troppo con i colleghi, perché siete particolarmente nervosi e polemici. Forse dovreste imparare a farvi scivolare di più le cose addosso. Non agitatevi e non fate passi falsi.

Vergine

Cari Vergine, la giornata parte a rallentatore, ma presto le cose andranno per il verso giusto. Cercate di non prendervela troppo e di non agitarvi, non ne vale la pena. Le cose migliori arriveranno presto, quando meno ve l’aspettate.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa giornata avete una marcia in più. Avete energia da vendere e tanti obiettivi da raggiungere. Una vitalità fuori dal comune, che sarà apprezzata anche da chi vi circonda. Siete intraprendenti e sinceri, anche sul posto di lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questo cielo potete togliervi belle soddisfazioni. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e non rimarrete delusi. Occhio alle spese. Ultimamente avete le mani bucate. Cercate di risparmiare un po’ se non volete trovarvi in difficoltà.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di limitarvi a fare lo stretto necessario. Potreste altrimenti arrivare a casa stremati e pentirvi di alcune scelte. Cercate di non scaricare sul partner il vostro malumore. Non ne vale la pena, litighereste senza che lui o lei abbia colpe.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in famiglia possono esserci litigi e battibecchi. Fatevi scivolare un po’ di più le cose addosso e non prendetevela per ogni cosa che non va come vorreste. Finirete per soffrirci inutilmente. Andate dritti per la vostra strada.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 24 ottobre 2022), con queste stelle potete ridefinire un’attività che finora non ha dato i frutti sperati. Avete voglia di rimettervi in gioco e ottenere grandi successi. L’intraprendenza viene sempre premiata.

Pesci

Cari Pesci, questo cielo parla d’amore come non mai. Guardatevi intorno, potete conquistare facilmente le prede più ambite. Non sprecate il vostro talento e il vostro charme. Saprete togliervi belle soddisfazioni. Sarebbe un peccato non sfruttarlo.