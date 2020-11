Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 16 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi l’oroscopo di Branko prevede una giornata piena di ottimismo e fiducia in tutto ciò che fate. Potrete dunque essere più propositivi e fare ottime esperienze e nuove conoscenze in più campi, dal privato alla sfera lavorativa. Anche in amore le stelle finalmente vi sorridono. Che volete di più?

Toro

Cari Toro, giornata all’insegna della tensione e del nervosismo. Cercate di mantenere la calma e contare fino a dieci prima di aprir bocca. Soprattutto non sfogate lo stress nel cibo, altrimenti la bilancia ne risentirà!

Gemelli

Cari Gemelli, ci potranno essere clamorose sorprese in amore, come un ex che inaspettatamente busserà alla vostra porta. Che fare? Se vivete una nuova relazione che vi soddisfa, non cadete in tentazione. Se ve la sentite, ascoltate cosa ha da dirvi, senza farvi prendere dall’ansia.

Cancro

Cari Cancro, oggi avrete ottime occasioni a livello professionale. Se state cercando un nuovo lavoro, questo può essere il momento adatto per rimboccarvi le maniche e darvi da fare. Avete d’altronde un curriculum invidiabile. Anche chi già lavora, potrà ricevere proposte interessanti. Valutatele con calma.

Leone

Cari Leone, come sempre siete uno dei segni più determinati dello zodiaco e sapete bene cosa volete. La determinazione è uno dei vostri punti di forza, ma attenzione a non trasformarla in presunzione. Anche chi vi circonda beneficerà del vostro atteggiamento. Preparatevi a vivere nuove sfide.

Vergine

Cari Vergine, ottime opportunità in ambito lavorativo. Potete chiudere un contratto o una collaborazione. I tanti sacrifici fatti finora vengono finalmente ripagati. Se avete delle idee o dei progetti da portare avanti, questo è il momento migliore per dare un’accelerata.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di Branko oggi prevede ottime novità per i single. Dopo un lungo periodo fermi ai box, è il momento per ripartire. Ottime opportunità per chi vuole fare nuovi incontri. Anche sul lavoro la vostra ambizione e determinazione saranno ripagate.

Scorpione

Cari Scorpione, se un amico o una persona cara vi ha confessato qualcosa di speciale, questo è il momento per dargli una mano e non spifferarlo ai quattro venti. Altrimenti perderete la sua fiducia.

Sagittario

Cari Sagittario, se avete bisogno di una persona cara, questo può essere il momento giusto per chiedere il suo aiuto. Le stelle vi favoriscono, spetta a voi cogliere il favore dello zodiaco e concretizzarlo.

Capricorno

Cari Capricorno, siete un po’ giù di morale perché qualcuno di speciale è lontano e vi manca. D’altronde non è un periodo facile per nessuno, bisogna avere pazienza. Ottimi rapporti professionali: i vostri colleghi apprezzano il vostro impegno.

Acquario

Cari Acquario, a volte proprio le persone che vi sembrano più lontane possono trasformarsi in un inaspettato alleato. Riponete l’ascia da guerra e dimostratevi collaborativi. Saper perdonare è un’arte.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko se state iniziando una nuova relazione, valutate che questa persona vi soddisfi e non abbia scheletri nell’armadio. Altrimenti meglio stare soli. Prendete delle scelte ponderate anche in ambito lavorativo.

