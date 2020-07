Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 13 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko siamo già al terzo giorno di Luna ultimo quarto nel vostro segno e pare che intenda mostrare proprio oggi il massimo della severità nel campo professionale. Ne risente soprattutto chi lavora in proprio, sarà necessario stare attenti ai movimenti finanziari generali. A salvarvi sarà l’amore, la passione, il coraggio di andare contro tutto e tutti.

Toro

Cari Toro, Urano è nel segno e gli altri pianeti sparsi nel cielo astrale in aspetto positivo vi aiuteranno a prepararvi a vivere una settimana che può diventare pietra miliare per il prossimo futuro, potete programmare qualcosa di importante anche per l’anno prossimo. Siete un po’ stanchi, ma stasera c’è la Luna che vi accompagna per mano verso l’amore.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko quello che è stato impostato non può essere demolito, non consumatevi troppo i nervi per cose da poco, la settimana apre con Luna a voi favorevole e mette in contatto le persone giuste per i vostri affari. Una grande Luna per voi arriva il 16 e il 17, con Venere che vi supporta insieme a Marte.

Cancro

Cari Cancro, siete presi di mira dai pianeti e dalle circostanze complicate che si presentano nel lavoro e altrove a giorni alterni, potete essere considerati protagonisti della situazione, ma oggi la Luna ultimo quarto appare molto esagerata, dovete muovervi. Domani ci sarà una Luna diversa e potrete finalmente rilassarvi un po’.

Leone

Cari Leone, Saturno da un anno ormai vi spinge alla ricerca del successo o della ricchezza, però anche Urano riesce a bloccare il passo. Luna fino a ieri sera ottima per trattare con tutto e tutti, richiede una più intensa partecipazione in famiglia e in amore, l’approvazione del mondo può attendere. Pensate a voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, da questo ultimo quarto alla Luna nuova di lunedì prossimo concluderete più che bene una contrattazione. Fate il massimo con Luna in Toro da domani, Mercurio protegge anche le fughe sentimentali, magari in costiera amalfitana.

Bilancia

Cari Bilancia, le donne del segno sono piene di qualità e bellezza anche interiore, ma se si mettono sui piatti della bilancia virtù e difetti, i secondi vincono, in questo periodo assurdo che è un po’ negativo per tutti. Il vostro carattere non va d’accordo con le stelle, andate in cerca di antichità greche e romane, Afrodite. Venere risplende mattina e sera, è amore.

Scorpione

Cari Scorpione, massima attenzione nell’attività fisica quest’oggi, Marte in Ariete per diversi mesi sarà l’energia gigantesca che vi guiderà verso il successo, anche il guadagno aumenta, ma trova anche riscontro nel campo della salute, prudenza necessaria. Il giorno è ancora sotto l’effetto ultimo quarto, lavoro no stop, crollerete la sera quando la Luna va in Toro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana che precede il mese del Leone apre con Luna ultimo quarto in Ariete, giusta per i vostri affari, anche nei prossimi giorni arriveranno degli influssi incisivi per il successo materiale, da sabato Luna in Cancro inizierà a cantare una serenata d’amore, Marte sensuale.

Capricorno

Cari Capricorno, siete piuttosto contrariati dall’andamento delle vostre cose in questo periodo, a causa di Marte e Mercurio opposti, non è possibile mantenere l’ordine, parlare con persone che capiscano le vostre parole, figuratevi la confusione creata oggi dalla Luna ultimo quarto fino a stasera, cercate rifugio nella famiglia.

Acquario

Cari Acquario, amore sudato di questi tempi il che, dato il caldo, è comprensibile, per voi sarà addirittura bollente grazie al fuoco di Marte totalmente invaghito di Venere, avrete a favore anche la Luna in Gemelli tra il 16 e il 17, giorni di follia d’amore, matrimoni improvvisati. Arriva anche un po’ di buona sorta, mancata nei mesi passati.

Pesci

Cari Pesci, arrivano influssi eccezionali per il vostro segno, alcuni sono già in atto come il Sole con Saturno, con Giove, con Nettuno e Urano, è necessario fare un elenco affinché possiate capire le fonti di queste informazioni che annunciano per voi occasioni di successo senza precedenti. Non gettate a mare le fortune che le stelle vi lanciano dal cielo, non siate troppo orgogliosi in amore.

