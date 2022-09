Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore dovrete cercare di riflettere, di meditare: prima di prendere una decisione importante dovete (sempre) capire bene come agire. Riposate e staccate la spina!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, cercate di ascoltare il vostro istinto: il buon senso vi guida, ma dovete lasciarvi andare. Attenzione alla dieta e agli eccessi…

Gemelli

Cari Gemelli, è arrivato il momento di fare qualcosa in più, di agire per raggiungere i vostri obiettivi. Per migliorare la vostra salute psico-fisica perché non fare un po’ di sano sport?

Cancro



Cari Cancro, in queste ore vi sentite liberi più del solito, sinceri e ottimisti. Avete voglia di lasciarvi andare all’amore e di mostrarvi per quello che siete, con i pregi e i difetti. Chi vi ama vi accetta così come siete!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 settembre 2022), qualcuno vi metterà alla prova e cercherà di ostacolare i vostri progetti: cercate di contare su voi stessi e sulle vostre potenzialità.

Vergine

Cari Vergine, siete pronti a tutto e oggi – 8 settembre 2022 – sarete in grado di superare gli ostacoli senza paura. Bene il cielo, presto arriveranno delle soddisfazioni!

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore vi toccherà accettare i cambiamenti, accoglierli a braccia aperte. Senza paura. In questo momento avete bisogno di ritrovare un po’ di serenità!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siate sinceri, spontanei. Cercate, però, di non viaggiare troppo con l’immaginazione: la realtà è questa e va accettata.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso della giornata di oggi – 8 settembre 2022 – dovrete cercare di essere riflessivi, non potete distrarvi. Dovete ricaricare un po’ le batterie, dormire di più e tutto andrà bene.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, fate bene a seguire il vostro istinto, questa è la carta vincente. Cercate di non mettere tutto in discussione e di allontanare le polemiche: cercate di riposare!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 settembre 2022), nelle prossime ore sono favoriti gli incontri, le relazioni con gli altri. Ma dovete anche cercare di concentrarvi sui vostri obiettivi: che ne dite di pensarci?

Pesci

Cari Pesci, siete energici, positivi, ottimisti e accogliete con gioia ogni opportunità. Attenzione, però, alla quotidianità: dovete assolutamente trovare un equilibrio tra azione e relax.