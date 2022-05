Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, finalmente siete ottimisti e positivi. Nelle prossime ore sarete in grado di portare a termine tutti i progetti che avete in mente. Dovete continuare così, con la vostra determinazione vincerete, prima o poi!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il brutto periodo sembra essere ormai alle spalle, ora dovete farvi forza e trovare il coraggio di andare avanti. Cercate di guardare il mondo sotto un’altra prospettiva. Si torna a sognare.

Gemelli

Cari Gemelli, quella di oggi – 5 maggio 2022 – sarà una giornata bella tosta, impegnativa. Tranquilli: l’energia non vi manca e sarete in grado di affrontare tutto al meglio. Cercate solo di dare priorità alle cose davvero importanti.

Cancro



Cari Cancro, la giornata si prospetta banale, ma non sarà così. Anzi, dovete circondarvi di belle persone, dialogare. Parlate con chi vi sta intorno. Le nuove conoscenze sono favorite e le idee non mancheranno di certo!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 maggio 2022), siete molto impulsivi, ma questo non è sempre un bene perché prima di agire dovete riflettere. Gli errori sono da mettere in conto.

Vergine

Cari Vergine, lo stress lo avete messo alle spalle, ora potete sorridere alla vita e accogliere questa nuova fase serena e, sicuramente, più rilassante. E’ il vostro momento. Sta a voi!

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore sentirete solo il desiderio di trascorrere una serata in tranquillità, con le persone che amate. Cercate di evitare gli scontri e le polemiche!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete voglia di rompere con la quotidianità, con la routine di tutti i giorni. Non dovete avere paura del cambiamento, ma dovete accettarlo, agire e andare avanti con coraggio.

Sagittario

Cari Sagittario, state affrontando un periodo difficile, questioni complicate, ma il morale vi aiuta. Con la vostra determinazione sarete in grado di uscire da momenti decisamente ‘no’.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno,

dovete cercare di non essere timidi perché ora le relazioni sociali saranno favorite. Dovete “solo” farvi avanti, vedrete che non sbaglierete! Coraggio!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 maggio 2022), favoriti gli incontri, anzi una persona che incontrerete lungo il vostro cammino vi stravolgerà (in positivo) la giornata. Forza, godetevi il momento!

Pesci

Cari Pesci, sapete bene come agire, cosa volete nella vita e sapete essere lungimiranti, ma non dovete avere paura. Dovete lasciarvi andare, buttarvi a capofitto e seguire ogni tanto l’istinto.