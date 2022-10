Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi, giovedì 20 ottobre 2022, sarà una giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici perché avrete bisogno di staccare un po’ e ricaricare le batterie. Forza!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, l’ottimismo non vi manca e siete convinti di aver fatto la scelta giusta. Attenzione, però, al fisico: se fate troppi sforzi rischiate di farvi del male.

Gemelli

Cari Gemelli, siete al centro dell’attenzione: tutti vi amano, vi stimano, tutti vogliono lavorare con voi. Cercate, però, di evitare le polemiche: sprechereste solo energia!

Cancro



Cari Cancro, non sopportate le persone che vi prendono in giro, non tollerate gli atteggiamenti vigliacchi. E’ arrivato il momento di dire a tutti quello che pensate veramente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 ottobre 2022), il cielo vi sorride, la giornata promette bene, ma dovete ascoltare voi stessi. Inseguite i vostri sogni!

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo l’energia c’è, l’ottimismo pure, ma avete bisogno di prendere una pausa prima di ripartire. Più forte e meglio di prima!

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di allontanare tutte le preoccupazioni e di concentrarvi su quelle che sono le vostre priorità. Datevi da fare, la giornata è lunga!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore riuscirete, con il buon umore, a superare ogni ostacolo. E ad andare oltre le polemiche. La forma fisica, ma anche quella mentale, è ottima in questo periodo dell’anno!

Sagittario

Cari Sagittario, siete al centro della scena, tutti vi amano e vogliono lavorare con voi. Unico consiglio: basta con le discussioni, non portano a nulla di buono.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la giornata di oggi – 20 ottobre 2022 – siete un po’ severi con voi stessi e con gli altri, cercate però di non isolarvi. Avete bisogno di stare insieme alle persone che vi amano!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 ottobre 2022), siete simpatici, energici, affascinanti, in grado di circondarvi di belle persone. Bene anche il lavoro: continuate così! Siete sulla strada giusta.

Pesci

Cari Pesci, tutti ti amano e si fidano di voi, non potete chiedere di meglio. Il problema è uno: siete stanchi perché fate troppe cose e avete tante responsabilità.