Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 2 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, gli affari sembrano andare a gonfie vele in quest’ultimo periodo, avete lavorato molto e adesso ne state raccogliendo i frutti. In amore cercate di avere più pazienza con il partner.

Toro

Cari Toro, di fronte a qualcuno che vi chiede aiuto non vi tirate mai indietro, siete pronti a tendere la vostra mano e a farlo con tutto l’entusiasmo possibile. In amore dovete sforzarvi di più di comprendere il partner.

Gemelli

Amici del Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potreste essere oggetto delle attenzioni di qualcuno, che vi inviterà a passare una serata romantica ed emozionante. Accettate l’invito.

Cancro

Cari Cancro, adesso è il momento per concentrarsi sul lavoro e sui progressi professionali, che bramate e che avete raggiunto già in larga parte. Ci sono, però, degli obiettivi ancora per voi fondamentali.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko oggi potrebbero sorgere dei contrasti sul lavoro, specialmente con qualche collega che non vede l’ora di farvi le scarpe e approfittare della vostra correttezza.

Vergine

Cari Vergine, non esagerate con gli eccessi di cibo e alcol, la vostra salute non se lo può permettere. Avete molte cose da salvaguardare in questo periodo, non potete ammalarvi e passare le vostre giornate in preda ai disturbi.

Bilancia

Cari Bilancia, ci sono belle prospettive per migliorare la vostra condizione la lavorativa. La carriera va a gonfie vele come l’amore. Stasera è in programma una bella serata romantica.

Scorpione

Cari Scorpione, siete concentrati sull’aspetto economico-finanziario della vostra vita, volete far quadrare i bilanci e dare una spinta forte alla vostra carriera: avete bisogno di sentirvi vivi e soddisfatti.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sapete porre molto bene con gli altri, soprattutto sul lavoro, e questo aiuta la vostra autostima e il modo in cui vi sentite. Benessere e relax è quello che cercate per il fine settimana.

Capricorno

Amici del Capricorno, attenzione agli ex, perché potrebbero rifare capolino nella vostra vita in questi giorni. Il week end si annuncia ricco di agitazione sentimentale.

Acquario

Cari Acquario, siete impegnati con ristrutturazioni e questioni concrete molto importanti. In amore state cercando di consolidare un legame importante.

Pesci

Cari Pesci, è una bella giornata quella di oggi secondo Branko. Godete di buona fortuna in amore e per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari. Potete pensare a progetti importanti con il partner.

