Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, sul lavoro sarete un po’ aggressivi. Facilmente quindi potreste perdere la pazienza e dire qualche parola di troppo. Cercate di mantenere la calma. In amore preparatevi a una buona giornata, ricca di emozioni e mille sfaccettature.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere e Marte sono in aspetto positivo e insieme a Nettuno vi permettono di portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, soprattutto di natura artistica. In amore il romanticismo la fa da padrone, il partner non potrà non apprezzare.

Gemelli

Cari Gemelli, in arrivo forti emozioni per il vostro segno. Sul lavoro state portando avanti i vostri progetti con entusiasmo. Lo state facendo però con eccessiva fretta, come se non vedeste l’ora di sbarazzarvene, mentre invece servirebbe maggiore concentrazione. L’impazienza può portarvi a commettere errori.

Cancro



Cari Cancro, in questo periodo avete voglia di dare il massimo per voi stessi e la vostra famiglia. Sapete riconoscere chi merita le vostre attenzioni e il rispetto. Questo non significa lasciare indietro il lavoro. Spendete bene le vostre energie e date il massimo per realizzare nuovi progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 febbraio 2022), sul lavoro dovete essere chiari e sinceri. E soprattutto corretti, cosa che giustamente pretendete dagli altri. In amore una nuova conoscenza vi sta prendendo e facendo battere forte il cuore, molto più di quanto avreste immaginato.

Vergine

Cari Vergine, in amore vorreste trovare qualcosa di serio e romantico, per ora però dovete accontentarvi di una storia equilibrata ma non al massimo delle vostre aspettative. Sul lavoro lasciate perdere le cose che non vi competono o entusiasmano.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro atteggiamento influenzerà chi vi circonda, in particolare la famiglia. Cercate quindi di essere propositivi e ottimisti. Sul lavoro attenti ai minimi dettagli, soprattutto se avete un ruolo di responsabilità. Commettere un errore adesso sarà esiziale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata piacevole da trascorrere in compagnia del partner. D’altronde sono queste le cose che vi fanno star bene e vi mettono di buon umore. Sul lavoro avrete intuizioni e in generale un modo di vedere le cose che stupirà positivamente i vostri superiori.

Sagittario

Cari Sagittario, dimostrate al partner quanto siete importanti per lui e per la coppia. A volte infatti tendiamo tutti a dare per scontate le cose belle, ma non dovrebbe essere così. Magari poi ce ne rendiamo conto quando non ci sono più. Sul lavoro arriveranno nuove proposte, valutate con calma pro e contro prima di accettare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le stelle in questo periodo vi assistono. Potete togliervi grosse soddisfazioni. Puntate in alto e non ponetevi grossi limiti, questo è l’anno nel quale finalmente potrete realizzare i vostri obiettivi. Vale sia per l’amore che per il lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 17 febbraio 2022), giornata positiva in amore, potete finalmente vivere un periodo di pace e serenità in compagnia del partner. Sul lavoro non ascoltate il parere degli altri, ma andate dritti per la vostra strada.

Pesci

Cari Pesci, ultimamente siete un po’ stanchi e questo vi porta a pensare troppo al passato. Mettete da parte la nostalgia e concentratevi sugli obiettivi futuri. Per farlo dovete imparare a guardare le cose da un altro punto di vista, e con maggiore ottimismo.