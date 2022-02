Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, dovete bandire le vostre preoccupazioni per ottenere il massimo della vita, per quanto sia possibile. Coinvolgete gli altri lungo nel vostro risveglio! State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno di riposo e di esercizio fisico, quindi praticate un’attività sportiva.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete bisogno di rallentare ma non isolatevi! Procedete senza sensi di colpa e senza preoccupazioni! Avreste bisogno di praticare uno sport di resistenza per raggiungere un migliore equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro senso comune vi guida nella giusta direzione. Alcuni la chiamano fortuna, è razionalità. Abbandonate alcune abitudini che non vi aiutano. Sarebbe una buona idea rivedere le vostre abitudini alimentari.

Cancro



Cari Cancro, troverete la pace nella vostra casa. C’è continuità nei vostri dialoghi. State tornando in forma e vi sentite meglio, mantenete le vostre energie per farle aumentare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 febbraio 2022), avete maggiore fiducia in voi stessi e una crescente esigenza di trasformare i sogni in realtà. Siete al top della forma e gestite la vostra energia con abilità, senza che questo sia evidente a chi vi circonda.

Vergine

Cari Vergine, sarete più inclini ad interessarvi alle preoccupazioni degli altri e a dare loro il vostro sostegno. Siate sicuri di assumere tante vitamine in quanto state per avere un mese molto attivo e avrete bisogno di tutta l’energia possibile.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra testa è tra le nuvole e la vostra distrazione vi aiuta a fuggire dalla routine quotidiana. Vi vengono alla mente delle idee e sarete tentati di agire… troppo prematuramente e senza dosare prima le vostre forze. È necessaria un po’ di moderazione!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete tendenza a idealizzare il passato. Non immettetevi in questo vicolo cieco. Attenti, la vostra tendenza a esagerare potrebbe danneggiare la vostra salute e le vostre relazioni con gli altri. Rischiate di forzare troppo le cose.

Sagittario

Cari Sagittario, avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 febbraio 2022), aspettatevi una giornata piena di sviluppi. Non rimanete sulle vostre posizioni. Sarete più consapevoli del vostro corpo e più pronti a prendervi cura di voi. Non esitate a seguire questa strada e a rallentare.

Pesci

Cari Pesci, trarrete vantaggi da una piacevole atmosfera accogliente, dove l’umorismo avrà un ruolo dominante. Attendete un altro giorno prima di approfondire le conversazioni. Quindi sarebbe una buona idea migliorare la circolazione facendo sport o prendendo una boccata d’aria fresca.