Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 31 luglio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 31 luglio2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata abbastanza tesa e nervosa…oggi siete chiamati a dire la vostra su una questione piuttosto spinosa e dovete mettere in campo tutto il vostro savoir faire ed essere il più diplomatici possibile. Fate del vostro meglio, ma non siate troppo esigenti con voi stessi!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, si respira aria nuova finalmente…gli orizzonti si allargano e lasciano intravedere spiragli di serenità grazie a interessanti situazioni che si stanno definendo in maniera più precisa. Godetevi questi momenti, ve li siete meritati!

Gemelli

Cari Gemelli, la mente viaggia lontana oggi e la distrazione è dietro l’angolo. Siete turbati dal passato e dai rimpianti di ciò che poteva essere, ma è tempo di aprire gli occhi ed essere il più realisti possibile.

Cancro



Cari Cancro, finalmente potete godervi il tanto desiderato relax…La giornata è all’insegna del riposo totale e le condizioni per farlo ci sono tutte. Gli impegni e le scadenze possono aspettare. Momenti intensi in amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 31 luglio 2022), il desiderio di partire vi fa scalpitare e vi rende insofferenti alla routine. Avete bisogno di evadere per scrollarvi di dosso pesi e responsabilità eccessivamente pesanti, ma dovete resistere ancora un po’.

Vergine

Cari Vergine, la tensione si taglia con il coltello e il nervosismo si fa sentire in famiglia. Oggi potreste trovarvi a discutere per questioni relative a proprietà ed immobili in comune e la diplomazia non vi assiste purtroppo. Evitate le occasioni di scontro.

Bilancia

Cari Bilancia, l’amore è nell’aria e sta per bussare alla vostra porta…le storie ancora incerte trovano una svolta decisiva e si rivelano dolcemente, ma chiaramente. Cogliete l’attimo e godetevi la magia dell’inizio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, mantenete i nervi ben saldi, perché le occasioni di stress saranno diverse… Attenzione soprattutto in amore; un vostro ex potrebbe ritornare sui suoi passi e infastidirvi con le sue provocazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata piacevole e rilassante. Saprete cogliere il meglio dalle situazioni, grazie anche all’appoggio degli amici di una vita. Lasciatevi alle spalle gli equivoci e i malumori e fate programmi a breve termine per ripartire al meglio.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, giornata da vivere con prudenza e attenzione. Vi farete guidare dalla fretta e dall’impulsività, ma ricordatevi di contare fino a dieci prima di entrare in conflitto.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 31 luglio 2022), vi sentite costretti in una dimensione che non vi appartiene, quasi catturati e prigionieri degli eventi…Non è proprio così perchè siete anche voi in parte complici di questa situazione. Reagite e non abbiate paura di cambiare rotta.

Pesci

Cari Pesci, siete assorbiti da preoccupazioni relative alla professione e al lavoro. L‘incarico che tanto vi ha gratificato adesso vi spaventa. Prendere le distanze dagli impegni vi chiarirà le idee e vi rasserenerà.