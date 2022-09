Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, cercate di agire con più energia e rafforzare la vostra posizione. I negoziati andranno bene, ma alcune risposte potrebbero essere ritardate con Mercurio retrogrado. Guadagnate tempo per pensare a nuove proposte e chiarire i dubbi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, risolvete gli affari dei bambini o ponete fine a una causa del passato. Le risposte al lavoro possono essere ritardate con Mercurio retrogrado. Quindi cogli l’occasione per organizzare le vostre cose e ripensare alla routine. La salute e la famiglia verranno prima di tutto.

Gemelli

Cari Gemelli, completate la casa, la vita familiare e create un ambiente piacevole intorno ad essa. Lo stile di vita migliorerà con nuovi standard di comfort e diversi piaceri. Questo sarà un buon momento per ripensare la vita e rinnovare i concetti. La notte sarà vivace e divertente in amore.

Cancro



Cari Cancro, le prospettive positive nell’area finanziaria manterranno la tranquillità. Aspettatevi risultati sorprendenti nelle attività di oggi e aprite una porta di carriera. La giornata porterà opportunità di crescita professionale e maggiore mobilità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 settembre 2022), approfittate della Luna che attraversa il segno per prendervi cura di voi stessi con affetto, valutare i sogni e prestare attenzione a chi ami. Le amicizie a lungo termine sosterranno i vuoi progetti. Le emozioni saranno al limite. Quindi scegliete le aziende con discrezione ed evita seccature.

Vergine

Cari Vergine, approfittate dell’ultimo giorno del passaggio del Sole attraverso il segno per prendere decisioni sul futuro. Si illumineranno percorsi di maggiore realizzazione personale e professionale. I cambiamenti saranno positivi in ​​questa fase.

Bilancia

Cari Bilancia, saranno aperti collegamenti internazionali o collegamenti con i propri cari da un’altra località. Prendere iniziative e ridurre le distanze nelle relazioni. La giornata porterà inviti motivanti: pianificare un viaggio in anticipo e fare spazio a nuove esperienze.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ripulite i vostri pasticci, cambiate atteggiamento con la famiglia e prendete decisioni di vita. Sarete in grado di annullare le confusioni, alleggerire le relazioni, pensare collettivamente e scommettere su una maggiore apertura sociale. Nuovi piani per il futuro insieme e carriera porteranno motivazione.

Sagittario

Cari Sagittario, un eccesso di presunzione può prevalere su altri aspetti positivi della personalità. Non rendere chiara la vostra superiorità e cercate di rivalutare di più con i vostri coetanei. Sul piano sentimentale, forse sorge qualche disaccordo, cercate di mantenere la calma.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siate realistici quando pianificate il vostro lavoro e non volete coprire più di quanto possiate realmente fare. Forse sarebbe conveniente per lui vivere una vita più sana e non abusare di certi cibi non redditizi. A livello affettivo, cerca di essere più coerente con i sentimenti. Quando vi annoiate, tendete a essere piuttosto sopraffatti perché avete la sensazione di sprecare tempo prezioso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 25 settembre 2022), l’umore sarà variabile, passando dall’eccessivo ottimismo alla totale apatia. Se non riuscite a bilanciarlo, evitate di prendere decisioni. Il partner sarà un ottimo supporto. È giunto il momento di dire no a quelle situazioni che vi stressano, alle aziende che non vi interessano, a tutto ciò che vi impedisce di evolvere, sia a livello personale che professionale.

Pesci

Cari Pesci, cercate di essere ordinato nel lavoro e di avere tutto sotto controllo o potreste essere sopraffatti. Se andate a fare shopping, fate attenzione a non perdere nulla o ad essere incastrati in un falso affare. A livello affettivo vi sentirete pienamente soddisfatti.