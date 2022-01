Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, non lasciate che il lavoro vi sovrasti: approfittate della giornata di riposo per ricaricare le batterie. Incomprensioni nella coppia, meglio fare un passo indietro o potreste rovinarvi la domenica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete ottenuto di recente una posizione di responsabilità in ambito lavorativo. Non disperate se non vi sentite all’altezza: le vostre qualità verranno fuori con il tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, una vecchia fiamma potrebbe ritornare nella vostra vita. A voi la decisione se lasciarla entrare o meno: ma riflettete bene, non ci sarà una seconda occasione.

Cancro



Cari Cancro, periodo negativo in ambito lavorativo. Siete stressati e non vi sentite all’altezza, ma molto spesso le cose negative si trasformano in positive. Prendetevi qualche giorno per riflettere sul da farsi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 gennaio 2022), la prossima settimana sarà ricca di impegni: meglio pianificare tutto con grande anticipo o rischiate di trovarvi impreparati. Incomprensioni in famiglia.

Vergine

Cari Vergine, qualche acciacco fisico vi impedirà di godervi appieno la giornata, ma non disperate: avrete comunque l’opportunità di riposare in vista di una settimana che si preannuncia purtroppo complicata sotto molti punti di vista.

Bilancia

Cari Bilancia, lavorate da tempo per ottenere dei risultati sul posto di lavoro: tenetevi pronti, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, spesso tendete ad avere sempre ragione e questo potrebbe allontanarvi da un familiare o un amico. Provate a fare un passo indietro lasciando da parte l’orgoglio.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore le cose vanno a gonfie vele, a lavoro anche. Sarebbe tutto perfetto se non fosse per quel piccolo malanno di stagione che oggi vi obbligherà a restare a casa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete preoccupati per un lavoro che dovete portare a termine: rilassatevi, in fondo non dovete dimostrare niente a nessuno perché le vostre qualità sono già note a tutti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 gennaio 2022), grandi cambiamenti in arrivo in famiglia. Questo potrebbe inizialmente destabilizzarvi, ma le cose presto torneranno ognuna al suo posto.

Pesci

Cari Pesci, presto dimostrerete il vostro vero valore a tutti: colleghi, familiari, amici. Fate attenzione a non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento e tutto filerà liscio come avete previsto.