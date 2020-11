Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 novembre 2020:

Ariete

Buone notizie sul fronte finanziario, e anche la fortuna oggi vi assiste. Siete pronti per nuove sfide professionali. Le energie sono buone e state recuperando la forma dopo alcune recenti fatiche.

Toro

Giornata che potrebbe essere abbastanza agitata. Il consiglio di Branko è di cercare di calmare l’ansia, altrimenti potreste sfogarla nel rapporto di coppia o con gli amici. Siate prudenti.

Gemelli

Dovete affrontare molte questioni e vi resta poco tempo per il rapporto di coppia. Forse è meglio, perché rischiate di essere tormentati da dubbi inutili. Dovete fare chiarezza.

Cancro

Sta finalmente finendo un momento cupo ed agitato. I single nei prossimi giorni avranno la possibilità di conoscere persone interessanti, e anche le coppie ritroveranno la serenità smarrita.

Leone

Giornata piena di desideri. I single avranno voglia di innamorarsi, le coppie saranno appassionate. In questo periodo siete un po’ distratti sul lavoro, ma poco male. Buone le energie.

Vergine

Giornata in cui dovrete essere particolarmente cauti. Attenzione a quello che fate in amore, ed evitate le scenate di gelosia. Sul lavoro provate a condividere di più con i vostri colleghi.

Bilancia

Giornata molto proficua. I single potrebbero fare nuove e interessanti conoscenze, le coppie trascorreranno una giornata piacevole. E sono in arrivo novità interessanti anche sul lavoro.

Scorpione

Giornata particolarmente positiva per questo segno. Sia i single che le coppie potranno vivere una ritrovata serenità, senza ansie e affanni, godendosi il momento. Sul lavoro le cose procedono bene e arriveranno novità positive.

Sagittario

Giornata buona per questo segno. In amore, i single sono pieni di vitalità e voglia di fare, le coppie andranno incontro a novità positive. Sul lavoro dovete solo cercare di non strafare.

Capricorno

Giornata interessante. In amore, se c’è qualcosa del vostro partner che non vi piace, provate a dirglielo con sincerità, per evitare incomprensioni. Giusto concentrarsi sul lavoro in questa fase, gli sforzi pagheranno.

Acquario

Giornata all’insegna della riscoperta di voi stessi. In amore i single hanno voglia di libertà e indipendenza, le coppie non sono più disposte ad accettare compromessi. Ed è arrivato il momento anche di riprendere in mano il vostro percorso lavorativo.

Pesci

Giornata all’insegna dei miglioramenti. I single sono finalmente pronti a buttarsi su qualcosa di nuovo, le coppie potranno superare recenti tensioni. Il fine settimana vi consente di recuperare le energie di cui avevate bisogno.

