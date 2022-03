Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 20 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, sta per iniziare una settimana che vi regalerà grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale. Perciò approfittate di questa domenica per riposarvi e ricaricare le batterie. In amore le cose non potrebbero andare meglio di così.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, qualche acciacco fisico e quel solito mal di gola che vi perseguita da qualche giorno. Riguardatevi: la settimana prossima non sarà di certo tra le più semplici, ma voi riuscite a superare sempre tutto.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore le cose non vanno, ma per fortuna c’è il lavoro che vi regala grandi soddisfazioni. Perché non trascorrere una giornata in compagnia di qualche amico per non pensare a tutto il resto?

Cancro



Cari Cancro, le finanze vi preoccupano e fate bene: sempre meglio essere prudenti quando si parla di soldi. Vedrete, però, che presto si sistemerà tutto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 marzo 2022), qualche incomprensione in famiglia: nulla che non si possa risolvere con un confronto intorno a un tavolo. Discorso diverso in amore: travolgente passione in arrivo.

Vergine

Cari Vergine, avete perso un po’ di quella sicurezza che avevate in voi stessi e che vi aiutava ad affrontare determinate situazioni: è arrivato il momento di recuperare anche quella tenacia per tornare a essere invincibili.

Bilancia

Cari Bilancia, a lavoro è in arrivo una promozione: ora, però, non dovete pensare di essere arrivati, ma dovete continuare a lavorare per ottenere sempre più successi. L’amore? Meglio concentrarsi sul lavoro in questo momento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete delle incomprensioni da risolvere con il vostro partner. Mettete da parte la testardaggine altrimenti non riuscirete a mettere un punto a questa situazione.

Sagittario

Cari Sagittario, non siete soddisfatti del vostro lavoro, ma avete il coraggio di cambiare? Prendetevi qualche ora per riflettere, da soli, su ciò che c’è da fare: in gioco c’è il vostro futuro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è arrivato il momento di programmare quel viaggio che sognate da tempo. Nel frattempo, godetevi la famiglia e gli affetti perché da domani, ahimè, torneranno gli impegni di lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 20 marzo 2022), siete preoccupati per un vostro familiare, ma non dovete dimenticare dei vostri di familiari per i quali siete un punto di riferimento.

Pesci

Cari Pesci, la vostra apprensione per coloro che amate spesso non vi fa ragionare con lucidità. Ottime notizie dal punto di vista finanziario, qualche problemino di salute, niente che non si possa risolvere con qualche giorno di riposo.