Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 17 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa domenica di Pasqua avete voglia anche voi di una risurrezione del corpo e dello spirito. Siete stanchi della solita routine e vorreste dare una svolta alla vostra vita, sfruttando l’energia che avete in corpo. Un po’ di esercizio fisico può aiutare a recuperare una buona forma fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete a vostro agio e non sopportate seccature o pressioni esterne. Approfittate di questi giorni di festa per godervi un po’ di vacanza o una bella scampagnata. Ci sono luoghi o persone che vorreste visitare più spesso, ma non riuscite a dedicargli tutto il tempo che vorreste.

Gemelli

Cari Gemelli, una giornata di riposo, essendo Pasqua, da trascorrere in compagnia delle persone amate. Perché non fare una bella escursione, una gita, una vacanza o una scampagnata? In particolare potreste stare con qualche parente anziano che non vedete quasi mai e che gioirà per la vostra presenza.

Cancro



Cari Cancro, approfittate di questa domenica di Pasqua per fare un po’ di faccende domestiche. Avete tanto sudato per questa casa che ora volete proprio godervela e trascorrerci più tempo possibile. Se avete dei compiti da portare a termine, siate produttivi e vedrete che qualcuno vi darà una mano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 aprile 2022), siete molto carismatici e vedrete che chi vi circonda penderà dalle vostre labbra. In amore un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più speciale. Qualcuno vi sarà grato e riconoscente per un aiuto che gli avete dato. Vi sentite in pace.

Vergine

Cari Vergine, sapete riconoscere i vostri limiti e i punti di deboli. Questo è un bene perché sapete dove fermarvi e dove è il caso di dire basta. Dovrete ricredervi anche nei rapporti con gli altri, come vedrete non tutti sono cattivi come sembra. Il vostro buon cuore, specie oggi che è Pasqua, vi farà perdonare qualcuno che vi ha deluso.

Bilancia

Cari Bilancia, ci vuole pazienza anche se qualcosa non sta andando come avreste voluto. Qualche piccolo disguido non può farvi perdere la pazienza. Dovete farvi scivolare le cose addosso e non arrabbiarvi per ogni sciocchezza. Godetevi questa giornata di festa, sia se siete a casa o in vacanza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potete portare avanti i vostri progetti con tranquillità e serenità. Inutile correre da un posto all’altro come se niente fosse. Avete bisogno di maggiore calma e serenità, uscite dal vortice della vostra routine. Prendetevi del tempo per pensare a come migliorare determinate cose che non funzionano.

Sagittario

Cari Sagittario, a volte siete egoisti e le cose non funzionano come vorreste. In famiglia, in particolare a Pasqua, dimostratevi sereni e pacati. E in particolare disponibili al dialogo e alla pace. Inutile tenere in piedi vecchi rancori. Allontanate da voi cattivi pensieri. Evitate litigi con il partner.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una piacevole sorpresa vi solleverà il morale in questa domenica di Pasqua. Ritroverete così il sorriso dopo giornate di stress e tensione alta. Siete più espansivi del solito, apritevi al dialogo e al rapporto con le persone che amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 17 aprile 2022), eliminate le cattive abitudini e i pensieri negativi. Avete tutta la forza e le capacità per farlo. Cercate di migliorare anche la forma fisica prendendovi cura del corpo. Non è solo un fatto d’estetica, ma di salute. Il vostro fisico lo richiede.

Pesci

Cari Pesci, è il momento di fermarsi un attimo e capire da che parte state andando. Riorganizzate la vostra vita e la routine ripensando a quanto state facendo e al vostro futuro. Ci sono molte cose che potreste fare. Sarete pieni di entusiasmo e fiducia nei vostri mezzi. Rimboccatevi le maniche.