Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 10 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, in amore possono esserci drastici cambiamenti che non sarà facile sopportare e gestire. Chi è single può valutare nuovi incontri e avventure, anche solo di una notte. Conflitti e tensioni in vista di natura finanziaria, forse avete speso oltre le vostre possibilità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, prima di prendere decisioni avventate, valutate pro e contro e considerate bene ogni situazione. In amore mantenete la calma e vedrete che le cose miglioreranno. Soprattutto se venite da un periodo di stress o in cui la passione è calata.

Gemelli

Cari Gemelli, va bene essere cortesi, ma non tirate troppo la corda. In amore potrebbero essere accolte alcune vostre proposte fatte al partner, anche se sarà più un compromesso e non esattamente ciò che volevate. Ma d’altronde non si può sempre ottenere tutto. Bisogna mediare.

Cancro



Cari Cancro, nuotate un po’ controcorrente, perché ci sono tante cose che non quadrano e questioni in sospeso. Occhio a chi proverà in ogni modo a mettervi il bastone fra le ruote. Sul lavoro avete fatto conquiste importanti, ora lottate per conservarle.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 aprile 2022), l’emozione è tanta ma non deve prevalere sulla ragione. Non siate frettolosi e restate con i piedi per terra. Avete lavorato duramente e ora sperate di ottenere qualcosa ma non sempre è facile ottenere i risultati sperati. La carriera avanzerà grazie all’aiuto di qualcuno di speciale.

Vergine

Cari Vergine, è il momento di ricostruire la vostra vita. Per cui rimboccatevi le maniche e vedrete che le cose miglioreranno. Rivendicate senza esitazione i traguardi raggiunti. Questioni legali e burocratiche saranno risolte grazie all’aiuto di un parente o comunque di una persona a voi cara. Non abbiate paura a chiedere una mano.

Bilancia

Cari Bilancia, avete commesso errori nel passato ma ormai è inutile piangere sul latte versato. Cercate di andare dritti per la vostra strada e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Aiutate il partner che non sta attraversando un momento splendido, soprattutto dal punto di vista economico.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, qualche problema di salute da risolvere, soprattutto perché mangiate male e troppo. Non è un fatto di estetica, ma dovete farlo se non volete poi avere conseguenze più serie. Qualche ostacolo sul lavoro, qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Sagittario

Cari Sagittario, un invito sorprendente vi darà grande gioia ed entusiasmo. Siate raggianti e vedrete che anche chi vi circonda sarà illuminato dalla vostra beltà. L’ottimismo è contagioso. Se il partner è un po’ triste, magari perché ultimamente siete stati assenti, cercate di consolarlo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete saper ascoltare le ragioni di chi vi circonda. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. In amore siete produttivi e ottimisti come non mai. Qualche problema a livello finanziario, forse avete speso oltre le vostre possibilità e ora il piatto piange.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 10 aprile 2022), dovrete essere bravi a perdonare gli errori di chi vi circonda. Non è facile sopportare e chiarirsi. Il partner sarà parecchio impegnato, ma voi non fategliela pesare. Non ha nulla contro di voi.

Pesci

Cari Pesci, se ci sono questioni legali e burocratiche in sospeso, risolvetele il prima possibile, inutile tenerle in ballo. Se necessario rivolgetevi ad un esperto, ancor meglio se è una persona fidata e conosciuta. In amore siete pazienti. Non siete avari e vi piace fare regali a parenti ed amici.