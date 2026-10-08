Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 ottobre 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 8 ottobre 2026:

Ariete

Cari Ariete, non avete bisogno di dimostrare continuamente quanto siete forti: questa settimana potrebbe iniziare proprio imparando a scegliere le vostre battaglie. Un confronto sul lavoro può portarvi una soluzione inattesa, soprattutto se ascoltate una proposta che inizialmente non vi convince. La giornata favorisce le decisioni concrete e le iniziative personali. In amore lasciate cadere una vecchia diffidenza e permettete a qualcuno di sorprendervi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, una questione che riguarda il vostro futuro comincia a occupare più spazio nei pensieri. Potrebbe essere il momento giusto per mettere a confronto diverse possibilità, soprattutto se state valutando un investimento di tempo o di denaro. Nel lavoro procedete con la vostra abituale costanza, senza farvi destabilizzare dai cambiamenti degli altri. In amore avete bisogno di sentirvi ascoltati: esprimete un desiderio invece di aspettare che venga intuito.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana parte con una certa inquietudine positiva, quella che nasce quando sentite di avere ancora molte strade davanti. Un incontro casuale potrebbe offrirvi uno spunto interessante per un progetto o per un cambiamento personale. Nel lavoro attenzione alle informazioni incomplete: prima di prendere posizione, fate qualche domanda in più. In amore la curiosità è una preziosa alleata e può riportare movimento anche in un rapporto ormai troppo abitudinario.

Cancro

Cari Cancro, avete bisogno di rallentare il rumore esterno e ascoltare maggiormente ciò che desiderate. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra presenza, ma non dovete necessariamente essere voi a trovare tutte le soluzioni. Sul lavoro una pausa mentale vi permetterà di vedere con maggiore chiarezza un problema che sembrava complicato. In amore cercate intimità e comprensione: una serata tranquilla può rivelarsi più preziosa di qualsiasi programma ambizioso.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 ottobre 2026), una nuova responsabilità può rappresentare molto più di un semplice impegno: potrebbe essere il passaggio che aspettavate per dimostrare il vostro valore. Non abbiate paura di chiedere condizioni migliori o maggiore autonomia, se ritenete di averne motivo. La giornata premia chi sa unire ambizione e misura. In amore siete pronti a vivere emozioni intense, ma non dimenticate di lasciare spazio ai desideri dell’altra persona.

Vergine

Cari Vergine, la precisione resta la vostra migliore alleata, soprattutto davanti a una questione che presenta più variabili del previsto. Un controllo o una verifica possono evitare un errore e permettervi di affrontare i prossimi giorni con maggiore serenità. Nel lavoro cercate però di non correggere tutto e tutti: concentratevi su ciò che ha davvero importanza. In amore un’imperfezione può rendere un momento ancora più autentico.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata vi porta davanti a una scelta che riguarda il modo in cui volete essere considerati dagli altri. Non è necessario essere sempre accomodanti per mantenere l’armonia. Nel lavoro una richiesta precisa può migliorare una collaborazione e rendere più equa la distribuzione degli impegni. In amore torna il desiderio di progettare qualcosa insieme, anche di molto semplice: ciò che conta è sentirsi dalla stessa parte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una fase di osservazione lascia spazio all’azione. Avete raccolto abbastanza elementi per prendere una decisione e continuare a rimandare potrebbe soltanto aumentare la vostra inquietudine. Nel lavoro mantenete la riservatezza, soprattutto quando si parla di programmi ancora in costruzione. In amore la passione cresce, ma il vero passo avanti arriverà quando riuscirete a dire apertamente ciò che desiderate.

Sagittario

Cari Sagittario, il cielo vi ricorda che non siete fatti per vivere sempre dentro gli stessi confini. Una proposta o un’idea legata a un ambiente diverso può riaccendere entusiasmo e curiosità. Nel lavoro valutate bene tempi e responsabilità prima di accettare una nuova sfida. In amore una persona potrebbe attirare la vostra attenzione proprio perché non assomiglia alle vostre aspettative abituali.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete davanti una settimana nella quale sarà importante distinguere il dovere dal peso che vi siete imposti da soli. Sul lavoro una questione può essere risolta con un’organizzazione più intelligente, senza aumentare le ore dedicate. Potreste ricevere un riconoscimento discreto ma significativo. In amore mostrate il vostro lato più tenero: non tutto deve essere espresso attraverso azioni pratiche.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 8 ottobre 2026), un cambiamento nella vostra routine può avere effetti più interessanti del previsto. Una nuova conoscenza o un ambiente diverso potrebbe stimolare un’idea che riguarda anche il lavoro. Non abbiate paura di sperimentare, ma evitate di abbandonare troppo presto ciò che avete già iniziato. In amore la sintonia mentale torna protagonista e una conversazione può diventare il punto di partenza per qualcosa di più.

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di ritrovare fiducia nel vostro istinto, soprattutto dopo aver ascoltato troppe opinioni esterne. Una questione professionale può richiedere una risposta chiara e sarà meglio non rimandare per paura di sbagliare. La semplicità vi aiuterà più della complicazione. In amore una persona vicina potrebbe avere bisogno di sentirsi rassicurata: poche parole, purché sincere, possono creare una bellissima vicinanza.