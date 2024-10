Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 ottobre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 8 ottobre2024:

Ariete

Cari Ariete, siete in una fase di ricerca, è forte la voglia di scoprire nuovi orizzonti, nuove prospettive, e di conoscere persone nuove. E’ un momento favorevole per esplorare nuovi argomenti o per concentrarvi su obiettivi di apprendimento.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è una giornata in cui vi sentite vincolato da doveri da compiere e responsabilità che gravano sulle vostre spalle. Insomma, avvertite una limitazione della vostra libertà. Cercate di cambiare punto di vista, questa condizione può rappresentare una possibilità di crescita, un’occasione per affrontare le sfide.

Gemelli

Cari Gemelli, la vostra giornata sarà particolare e varia. Verrà fuori il vostro spirito curioso che vi porterà a parlare con gente nuova e di argomenti interessanti e in parte inesplorati. Siete predisposti a nuove opportunità che possono presentarsi in modo inatteso.

Cancro

Cari Cancro, potreste sentirvi un po’ goffo in questa giornata, ma non c’è da preoccuparsene troppo. Sbagliare o inciampare in alcune decisioni della vita, fa parte del percorso di crescita personale. Avete la possibilità di imparare e di rendervi conto di quanto possiate essere vulnerabili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 ottobre 2024), in questa giornata mettete in mostra le vostre capacità comunicative, che sono così alte da diventare armi di persuasione. Potete dilettarvi nel lanciare progetti e idee, incassando l’approvazione degli altri. Incantate tutti con questa grande forza espressiva.

Vergine

Cari Vergine, sembrate bloccati su una posizione e nulla potrà farvi cambiare idea. State pensando di ritirarvi da una situazione, ma volete anche pensarci bene. Prendetevi una pausa e valutate pro e contro.

Bilancia

Cari Bilancia, la vita non è solo lavoro, obblighi, responsabilità e doveri. Ogni tanto dovete prendervi una pausa da questi carichi, godervi un po’ di relax, dedicare del tempo alle vostre passioni, bisogna trovare un equilibrio tra lavoro e piacere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete alla ricerca del vostro equilibrio interiore. Oggi vi sentite un po’ zen, volete scavare nel vostro inconscio, esplorare le vostre emozioni e intuizioni, dare retta al vostro sentire. Insomma, una giornata non banale e profonda.

Sagittario

Cari Sagittario, siete pronti all’azione? Questo è il momento ideale per mettere in moto i vostri progetti, per mettere a fuoco gli obiettivi e le vostre ambizioni. Siete dotati di un’ottima energia, non manca la determinazione, non c’è giornata migliore per volare alto con fiducia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è una giornata di grande forza e determinazione, siete pronti ad affrontare tutte le sfide senza timori. Il cielo è favorevole e supporta le vostre imprese, troverete le soluzioni per i problemi e supererete tutti gli ostacoli, traguardi e obiettivi diventano più vicini.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (martedì 8 ottobre 2024), avete una grande intuizione e una spiccata sensibilità che vi permette una buona connessione con le vostre emozioni e anche con quelle degli altri. Avete la capacità di capire gli altri e di sostenerli, sfruttatela e siate generosi in questo senso.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite così forti da sopportare e supportare tutti. Sentite proprio il bisogno di essere d’aiuto per qualcuno o un punto di riferimento. La vostra gentilezza e la vostra compassione faranno una significativa differenza nella vita degli altri.