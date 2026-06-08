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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, lunedì 8 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 8 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi trova più riflessivi del solito. Non significa che l’energia sia diminuita, ma che state imparando a usarla meglio. Nel lavoro potreste accorgervi che una situazione apparentemente ferma sta lentamente evolvendo a vostro favore. Non abbiate fretta di ottenere tutto subito. In amore c’è bisogno di maggiore ascolto: chi vi sta accanto desidera sentirsi coinvolto nelle vostre scelte e nei vostri pensieri.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere continua a proteggervi e vi aiuta a ritrovare serenità dopo qualche giornata più impegnativa. Nel lavoro emerge una buona stabilità e qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il vostro impegno. In amore avete voglia di sentirvi al sicuro, ma allo stesso tempo cresce il desiderio di vivere emozioni meno prevedibili. Un piccolo cambiamento potrebbe fare molto bene al rapporto.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente veloce e curiosa. Oggi siete particolarmente abili nel cogliere dettagli e opportunità che sfuggono agli altri. Nel lavoro una conversazione potrebbe aprire prospettive interessanti. In amore cercate di essere più diretti: alcuni sentimenti meritano di essere espressi senza troppi giri di parole.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi accompagna con la sua sensibilità e vi rende particolarmente attenti ai bisogni delle persone che amate. Nel lavoro riuscite a mantenere equilibrio anche in situazioni che richiedono molta pazienza. In amore è una giornata che favorisce la complicità e il recupero di una maggiore vicinanza emotiva. Le parole sincere avranno un effetto speciale.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 giugno 2026), il vostro fascino si esprime attraverso la tranquillità e non attraverso l’esibizione. Nel lavoro potreste ottenere una conferma che aspettavate da tempo oppure ricevere apprezzamenti per un risultato recente. In amore il cielo vi invita a lasciare da parte qualche rigidità. Mostrare i propri sentimenti non diminuisce la forza, anzi la rende più autentica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e concretezza. È una giornata utile per sistemare questioni pratiche e per fare chiarezza su alcuni progetti futuri. Nel lavoro riuscite a vedere soluzioni dove altri vedono soltanto problemi. In amore, però, dovreste concedervi un po’ più di spontaneità. Non tutto può essere programmato.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle vi invitano a non rimandare una decisione che state evitando da tempo. Nel lavoro potrebbe arrivare il momento di scegliere una direzione più precisa. In amore Venere favorisce il dialogo e i chiarimenti. Chi ha vissuto tensioni recenti avrà la possibilità di recuperare serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rende il vostro intuito particolarmente potente. Oggi riuscite a leggere le situazioni con profondità e a capire immediatamente cosa è autentico e cosa no. Nel lavoro questa capacità vi permette di muovervi con vantaggio. In amore desiderate intensità e sincerità assoluta. Le relazioni superficiali vi interessano sempre meno.

Sagittario 

Cari Sagittario, Giove alimenta la voglia di guardare oltre. Nel lavoro potreste iniziare a immaginare nuovi progetti o a valutare opportunità diverse da quelle abituali. In amore c’è bisogno di leggerezza, ma senza trascurare la continuità. Chi vi vuole bene desidera sentirvi presenti e non soltanto entusiasti.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri obiettivi. Nel lavoro state costruendo qualcosa di importante e oggi potreste ricevere un piccolo segnale che conferma di essere sulla strada giusta. In amore il cielo vi invita a mostrare il lato più affettuoso della vostra personalità. Le emozioni condivise rafforzano i legami.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 8 giugno 2026), Urano porta idee nuove e desiderio di rinnovamento. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi molto più utile del previsto. In amore avete bisogno di rapporti sinceri e stimolanti. Cercate però di non diventare troppo sfuggenti quando qualcuno prova ad avvicinarsi davvero.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata intensa e ricca di sfumature emotive. Nel lavoro potreste trovare una soluzione elegante a una situazione complessa. In amore la sensibilità diventa una risorsa preziosa. Un incontro, una telefonata o una semplice conversazione potrebbero lasciare il segno più del previsto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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