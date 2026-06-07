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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, domenica 7 giugno 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, avete una marcia in più. Nel lavoro riuscite a recuperare terreno e a risolvere una questione che vi preoccupava. In amore siete più disponibili al confronto e questo migliora il dialogo.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Nettuno rende il vostro mondo emotivo particolarmente ricco. Nel lavoro una buona idea può trasformarsi in qualcosa di concreto. In amore la dolcezza sarà la chiave della giornata.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle favoriscono stabilità e serenità. Nel lavoro si rafforza una situazione che vi interessa particolarmente. In amore sentite il bisogno di costruire qualcosa di duraturo e sincero.

Cancro

Cari Cancro, Mercurio vi regala energia mentale e voglia di confrontarvi con persone nuove. Nel lavoro arrivano stimoli interessanti. In amore una maggiore chiarezza vi aiuterà a vivere tutto con più leggerezza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 giugno 2026), la Luna vi rende profondi e riflessivi. Nel lavoro riuscite a gestire bene le responsabilità. In amore una persona potrebbe avvicinarsi con maggiore sincerità.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, il Sole illumina la vostra capacità di leadership. Nel lavoro siete protagonisti di una situazione positiva. In amore avete bisogno di autenticità e meno formalità.

Bilancia

Cari Bilancia, Saturno favorisce risultati concreti. Nel lavoro riuscite a chiudere una questione importante. In amore è il momento di lasciarvi sorprendere un po’ di più dagli eventi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere favorisce armonia e recupero nei rapporti. Nel lavoro tornate a sentirvi più motivati. In amore la serenità cresce grazie a un chiarimento atteso.

Sagittario

Cari Sagittario, Plutone vi dona una forza interiore notevole. Nel lavoro siete molto determinati e difficili da fermare. In amore il desiderio di profondità e complicità è fortissimo.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Giove vi spinge a guardare lontano. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. In amore avete voglia di vivere emozioni autentiche e senza troppi vincoli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 giugno 2026), Saturno premia la pazienza. Nel lavoro state raccogliendo i frutti di un lungo impegno. In amore riuscite finalmente a esprimere meglio ciò che provate.

Pesci

Cari Pesci, Urano stimola cambiamento e creatività. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi vincente. In amore cercate rapporti capaci di stimolare mente e cuore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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