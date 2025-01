Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 gennaio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 3 gennaio2025:

Ariete

Cari Ariete, il vostro segno sarà il vero protagonista in questo inizio di 2025. La vostra grande determinazione riuscirà a sciogliere anche il gelo di questo freddo inverno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, il 2025 rappresenterà per voi una sorta di coperta calda che vi proteggerà dalle intemperie della vita. I single avranno il forte desiderio di vivere una storia trasgressiva.

Gemelli

Cari Gemelli, coloro che hanno deciso di chiudere le porte in faccia all’amore forse hanno paura di prendersi qualche rischio e di mettersi in gioco.

Cancro

Cari Cancro, la Luna nuova potrebbe rendervi insicuri e indecisi in amore. Qualcuno proverà a cercare conforto sotto l’ala protettiva del proprio partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 gennaio 2025), grazie a questa luna nuova non vi mancheranno di certo gli stimoli in questi primi giorni dell’anno. Fidatevi delle stelle e avventuratevi in un nuovo flirt se c’è qualcuno che vi intriga.

Vergine

Cari Vergine, il fine settimana vi vedrà decisamente stanchi e nervosi soprattutto se vivete nell’ambito di una coppia molto litigiosa.

Bilancia

Cari Bilancia, in questa fase sarà più facile per voi avvertire l’affetto e la complicità delle persone che vi stanno attorno. La Luna nuova vi renderà decisamente più intraprendenti e determinati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro fine settimana sarà particolarmente dinamico e attivo. Anche dal punto di vista finanziario…

Sagittario

Cari Sagittario, il fine settimana potrà fregiarsi del supporto della Luna che vi renderà particolarmente dinamici e intraprendenti. Con Marte e Venere in aspetto positivo, anche la vostra forma fisica sarà smagliante.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la sfera sentimentale sarà molto esigente in questo periodo. Non vi accontenterete di storie passeggere ma sarete piuttosto selettivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 3 gennaio 2025), il fascino della Luna nuova vi accompagnerà in questi primi giorni dell’anno e vi renderà alquanto stimolanti e stimolati in amore.

Pesci

Cari Pesci, nel fine settimana potrebbe affiorare un po’ di ansia e di stanchezza, complici anche queste stelle un po’ contorte. In amore avete la certezza che dare è più stimolante che ricevere.