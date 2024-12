Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata promettente per il vostro segno grazie alla vostra determinazione che vi porterà a superare alcuni problemi lavorativi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarà il momento in cui dare il massimo e in cui dimostrare alle persone a cui volete bene tutti i vostri sentimenti. Lasciate alle spalle la timidezza e vivete una giornata ricca di amore.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata positiva per voi che state cercando di superare alcune delusioni degli ultimi anni. La fortuna è nel vostro segno e potrà regalarvi nuove inaspettate novità!

Cancro

Cari Cancro, siate coraggiosi in questo momento importante della vostra vita soprattutto sul lavoro. I single intanto potranno confermare una conoscenza che cambierà la loro quotidianità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 dicembre 2024), la Luna vi guiderà verso una pace e una tranquillità che vi mancava da tempo. Cercate di trascorrere la giornata in pieno relax!

Vergine

Cari Vergine, qualche piccolo problema finanziario potrebbe rovinare la vostra giornata. Evitate discussioni se andate al lavoro o se state in famiglia.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi sarà una giornata ricca di sentimenti ma anche di conferme. Finalmente inizierà a smuoversi un progetto che avevate nel cassetto da troppo tempo e che potrebbe cambiarvi il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle hanno in serbo per voi grandi progetti sia sul lavoro ma anche nella vostra vita privata. Cercate di non scoraggiarvi davanti alle difficoltà ma siate determinanti per un progetto che portate avanti da settimane.

Sagittario

Cari Sagittario, la stanchezza sarà da protagonista alla vostra giornata di alti e bassi, evitate discussioni mentre, per i single, è il momento di agire!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, una gita fuori porta sarebbe la soluzione migliore per staccare un po’ la spina. La fortuna e le stelle saranno dalla vostra parte regalandovi una giornata di grandi successi lavorativi e sentimentali

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 dicembre 2024), superate i vostri limiti ma anche le vostre paure affrontandole come avete sempre fatto! È il momento di non scoraggiarvi e potrebbe essere per voi una giornata particolare.

Pesci

Cari Pesci, alti e bassi per voi che vi vedrà ancora qualche ora all’opera sul lavoro. Prendetevi il pomeriggio libero, una passeggiata è ciò che vi serve per ripulirvi le idee.