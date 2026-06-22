Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 22 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi ma oggi sarà importante usare energia e parole con equilibrio. Nel lavoro una decisione presa con calma porterà benefici nei prossimi giorni. In amore cercate di non pretendere risposte immediate.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi regala una piacevole sensazione di sicurezza. Nel lavoro avete finalmente l’impressione di essere sulla strada giusta. In amore cresce il desiderio di stabilità e di emozioni semplici ma sincere.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti di incontri e conversazioni stimolanti. Nel lavoro potreste ricevere una proposta interessante. In amore il cielo favorisce chi ha il coraggio di parlare apertamente dei propri sentimenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi protegge e vi aiuta a ritrovare serenità. Nel lavoro siete intuitivi e riuscite a cogliere dettagli importanti. In amore è il momento di lasciarsi alle spalle vecchi dubbi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 giugno 2026), il Sole illumina i vostri progetti. Nel lavoro siete pronti a raccogliere i frutti di un lungo impegno. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Il cuore ha bisogno di leggerezza.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi rende concreti e affidabili. Nel lavoro arrivano piccoli ma importanti risultati. In amore le stelle vi invitano a vivere il presente senza cercare sempre di prevedere tutto.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce fascino e armonia. Nel lavoro una situazione complicata può finalmente trovare equilibrio. In amore le emozioni scorrono più liberamente e questo rende tutto più semplice.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza intuito e determinazione. Nel lavoro avete una marcia in più e potreste ottenere una soddisfazione importante. In amore siete irresistibili e molto ricercati.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce entusiasmo e voglia di cambiare. Nel lavoro guardate al futuro con ottimismo. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un gesto inatteso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenervi. Nel lavoro raccogliete risultati concreti e guardate avanti con maggiore serenità. In amore imparate a lasciare spazio anche alle emozioni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 22 giugno 2026), Urano porta idee brillanti e occasioni da cogliere al volo. Nel lavoro siete creativi e innovativi. In amore cresce il desiderio di vivere qualcosa di autentico e speciale.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno vi rende romantici e profondi. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe fare la differenza. In amore siete tra i segni più fortunati: le stelle parlano di emozioni sincere e momenti indimenticabili.