Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 dicembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 dicembre2024:

Ariete

Cari Ariete, questa Luna che diventa piena accanto a Giove renderà elettrizzante il vostro weekend. Non vi mancherà affatto lo spirito di iniziativa e l’intraprendenza e neanche la possibilità di incontrare nuove persone e di allargare la cerchia delle amicizie e dei contatti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, tra Venere e Marte non vi mancherà di certo lo spirito di iniziativa e la creatività. Molti di voi saranno tentati di sperimentare qualcosa di nuovo tra i fornelli. Del resto, non è un caso che molti chef di talento siano proprio del segno del Toro. I troppi impegni vi rendono un po’ stanchi e nervosi.

Gemelli

Cari Gemelli, in questo particolare momento sono i vecchi legami e a soffrire un po’ di più. Forse avreste bisogno di conoscere o frequentare persone nuove. Sono in arrivo anche nuovi incontri emozionanti che esalteranno la vostra passionalità.

Cancro

Cari Cancro, questa bella Luna piena dovrebbe indurvi ad essere più intraprendenti e a non chiudervi nel vostro guscio, come spesso vi capita. Adesso è il momento di tirare fuori la vostra passionalità e il vostro desiderio di stare con gli altri. Se ci sono impegni professionali impellenti, cercate di onorarli in fretta per evitare di oberarvi di impegni negli ultimi giorni dell’anno.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 dicembre 2024), Venere manderà messaggi contrastanti al Leone in questo fine settimana. Sono previsti momenti piccanti o esaltanti soprattutto per le giovani coppie. Anche coloro che non sono più di primo pelo potrebbero conoscere una persona intrigante.

Vergine

Cari Vergine, forse vi siete caricati di troppi impegni e di troppe responsabilità e per questa ragione rischiate adesso di arrivare a Natale con la spia in riserva. I doni più belli dovreste riservarli a voi stessi in questo Natale.

Bilancia

Cari Bilancia, questa magnifica Luna bacia sicuramente la vostra sfera relazionale e vi rende più intraprendenti e più disposti a fare amicizia e ad allargare la sfera dei vostri contatti. Per chi svolge un lavoro autonomo si prospetta un cielo molto confortante dal punto di vista degli affari.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sono ancora alcune questioni che bisogna risolvere prima della fine dell’anno. Per questa ragione sarete molto indaffarati in questo periodo e avrete poco tempo da concedere al divertimento o alle uscite con gli amici.

Sagittario

Cari Sagittario, questi pianeti esaltano il vostro fascino ma anche la vostra bellezza interiore. Esalteranno anche il vostro desiderio di esplorare posti nuovi e conoscere altra gente.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo è il momento giusto da dedicare al vostro benessere interiore e non solo. Magari sarebbe anche il momento di curare di più il vostro aspetto fisico che ultimamente avete trascurato un bel po’.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 dicembre 2024), si sta per avvicinare un periodo contrassegnato da emozioni intense anche dal punto di vista sentimentale. In genere si pensa che il vostro sia un segno un po’ freddo e distaccato ma in realtà è solo un falso mito.

Pesci

Cari Pesci, c’è un po’ di nervosismo e di tensione nell’aria e questo non depone a vostro favore soprattutto in questo periodo che ci avvicina alle festività più importanti dell’anno.