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Oroscopo

Oroscopo Branko oggi, giovedì 19 marzo 2026: le previsioni segno per segno

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 marzo 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 19 marzo2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende impazienti, desiderosi di cambiare ciò che non funziona più. Nel lavoro potreste affrontare una situazione con più decisione del solito, ma attenzione a non essere troppo diretti. In amore il cuore batte forte, ma le parole vanno scelte con cura.

Toro

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere vi protegge e porta una sensazione di stabilità. Oggi avete bisogno di certezze e di rapporti sinceri. Nel lavoro si intravede una soluzione a una questione pratica. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di duraturo.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio agita pensieri e idee. La giornata è ricca di contatti e conversazioni, ma non tutto è immediatamente comprensibile. Nel lavoro una notizia potrebbe sorprendervi. In amore cercate di essere più presenti e meno sfuggenti.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla al vostro cuore. Oggi le emozioni sono protagoniste e vi guidano nelle scelte. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, mentre nel lavoro è meglio evitare tensioni inutili.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 marzo 2026), il Sole illumina il vostro cammino. È una giornata in cui potete tornare protagonisti, soprattutto nel lavoro. In amore la passione è viva, ma l’orgoglio potrebbe creare distanza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI
Vergine

Cari Vergine, Saturno vi sostiene con disciplina. È il momento di mettere ordine e di risolvere questioni pratiche. In amore cercate però di non essere troppo critici.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia. In amore si aprono momenti di dolcezza e dialogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà fondamentale per superare una difficoltà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica l’intensità. Oggi percepite tutto con maggiore profondità. In amore le emozioni sono forti, nel lavoro una vostra intuizione può cambiare tutto.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Avete bisogno di nuovi stimoli. Nel lavoro si aprono possibilità interessanti, in amore cercate libertà ma anche sincerità.

Capricorno 

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. È una giornata utile per decisioni importanti. In amore cercate di non chiudervi troppo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 19 marzo 2026), Urano porta novità. Un incontro o una notizia può cambiare i vostri programmi. In amore siete affascinanti ma imprevedibili.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sogni e sensibilità. In amore è una giornata romantica, nel lavoro fidatevi delle vostre intuizioni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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