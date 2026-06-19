Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 19 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e spirito d’iniziativa. Nel lavoro avete voglia di accelerare i tempi, ma il cielo vi invita a non bruciare le tappe. Una proposta interessante potrebbe richiedere qualche giorno di riflessione. In amore siete impetuosi e sinceri, ma dovreste concedere più spazio alle esigenze di chi amate. La serata promette emozioni piacevoli.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e rende questa giornata particolarmente rassicurante. Nel lavoro recuperate sicurezza e riuscite a gestire con calma anche le questioni più complicate. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di stabile e duraturo. Le coppie ritrovano armonia, mentre i single potrebbero vivere un incontro destinato a lasciare il segno.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende vivaci, brillanti e curiosi. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo ogni occasione e le stelle favoriscono contatti e collaborazioni. In amore avete bisogno di leggerezza ma anche di chiarezza. Una persona potrebbe sorprendervi con parole molto sincere.

Cancro

Cari Cancro, la Luna parla direttamente al vostro cuore. Oggi siete più sensibili ma anche più forti di quanto crediate. Nel lavoro riuscite a intuire situazioni e intenzioni con straordinaria precisione. In amore torna il desiderio di proteggere e di essere protetti. Le emozioni saranno protagoniste.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi rende protagonisti di una giornata positiva. Nel lavoro potreste ricevere un riconoscimento oppure capire di essere sulla strada giusta. In amore cercate di lasciare da parte l’orgoglio e di esprimere ciò che provate con maggiore spontaneità.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce ordine e concretezza. Nel lavoro siete tra i più affidabili dello zodiaco e qualcuno potrebbe apprezzare particolarmente il vostro impegno. In amore le stelle consigliano di non analizzare tutto. A volte bisogna semplicemente lasciarsi trasportare dalle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio e desiderio di serenità. Nel lavoro una collaborazione potrebbe diventare più importante del previsto. In amore il dialogo sarà la vostra forza. Una questione rimasta in sospeso può finalmente trovare una soluzione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica fascino e intuito. Oggi riuscite a vedere oltre le apparenze e a comprendere immediatamente chi merita fiducia. Nel lavoro avete ottime intuizioni. In amore siete intensi e magnetici: difficile restare indifferenti al vostro fascino.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare lontano. Nel lavoro potrebbero nascere nuove idee o nuovi progetti. In amore siete spontanei e affascinanti. Una sorpresa potrebbe rendere la giornata più emozionante del previsto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a proteggere i vostri obiettivi. Nel lavoro raccogliete risultati grazie alla costanza dimostrata negli ultimi mesi. In amore è il momento di aprire maggiormente il cuore e di mostrare ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 19 giugno 2026), Urano porta novità e cambiamenti positivi. Nel lavoro una vostra idea potrebbe attirare l’attenzione di persone influenti. In amore cercate autenticità e rapporti capaci di rispettare la vostra libertà.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata romantica e intensa. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto perché potrebbe indicarvi la strada migliore. In amore le stelle favoriscono dichiarazioni, incontri e momenti di grande dolcezza.