Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 18 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi rende combattivi ma oggi il consiglio delle stelle è quello di non avere fretta. Nel lavoro una situazione apparentemente ferma potrebbe sbloccarsi presto. In amore cercate di essere più disponibili all’ascolto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere favorisce serenità e concretezza. Nel lavoro potreste ricevere una conferma che aspettavate da tempo. In amore il cielo protegge le relazioni stabili e favorisce chi desidera costruire qualcosa di importante.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende protagonisti di incontri e scambi interessanti. Nel lavoro le idee non mancano e qualcuno potrebbe apprezzare particolarmente la vostra creatività. In amore una conoscenza recente potrebbe diventare più significativa.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi aiuta a ritrovare equilibrio e fiducia. Nel lavoro una scelta fatta nelle settimane passate inizia a dare risultati. In amore è una giornata favorevole per recuperare serenità e dialogo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 giugno 2026), il Sole vi sostiene e vi rende particolarmente convincenti. Nel lavoro avete l’occasione di dimostrare il vostro valore. In amore lasciate più spazio alla dolcezza e meno alla necessità di avere sempre ragione.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce la concretezza. Nel lavoro riuscite a gestire con efficienza anche le questioni più complicate. In amore le stelle vi invitano a lasciarvi andare un po’ di più e a vivere il momento.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta fascino e voglia di armonia. Nel lavoro potreste trovare alleati preziosi. In amore torna il desiderio di condividere emozioni e progetti futuri.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone rafforza il vostro intuito. Nel lavoro sapete riconoscere immediatamente le opportunità migliori. In amore siete tra i segni più affascinanti del giorno. Le emozioni non mancheranno.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove favorisce entusiasmo e desiderio di novità. Nel lavoro si aprono prospettive interessanti. In amore una persona potrebbe dimostrarvi interesse in modo molto diretto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno continua a sostenere i vostri progetti. Nel lavoro la determinazione porta risultati concreti. In amore cercate di non nascondere ciò che provate dietro la prudenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 18 giugno 2026), Urano porta cambiamenti positivi e nuove idee. Nel lavoro potreste trovare una soluzione innovativa a una questione che vi preoccupa. In amore il cielo favorisce incontri fuori dagli schemi.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende questa giornata particolarmente romantica. Nel lavoro una vostra intuizione potrebbe rivelarsi preziosa. In amore è il momento ideale per rafforzare un legame o per lasciarsi sorprendere da nuove emozioni.