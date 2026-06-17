Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 giugno 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 17 giugno2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi dona energia e voglia di agire. Nel lavoro siete pronti a prendere iniziative importanti, ma oggi sarà utile ascoltare anche i consigli degli altri. In amore una questione lasciata in sospeso potrebbe finalmente trovare una soluzione. La serata porta emozioni più serene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e rende questa giornata particolarmente piacevole. Nel lavoro cresce la fiducia in un progetto che sembrava rallentato. In amore avete bisogno di stabilità ma anche di sentirvi apprezzati. Un gesto affettuoso potrebbe valere più di tante parole.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti e curiosi. Nel lavoro una notizia o una telefonata potrebbero aprire prospettive interessanti. In amore siete affascinanti e comunicativi. Le stelle favoriscono incontri e nuove conoscenze.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi rende particolarmente sensibili alle emozioni altrui. Nel lavoro riuscite a gestire con equilibrio situazioni che richiedono diplomazia. In amore il cielo favorisce riavvicinamenti e momenti di sincera complicità.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 giugno 2026), il Sole vi regala forza e sicurezza. Nel lavoro qualcuno potrebbe accorgersi del vostro valore e offrirvi maggiore spazio. In amore cercate di lasciare da parte l’orgoglio. Un dialogo sincero porterà benefici.

Vergine

Cari Vergine, Saturno favorisce organizzazione e chiarezza. Nel lavoro è il momento giusto per mettere ordine in questioni rimaste aperte. In amore non cercate risposte immediate. Alcune emozioni hanno bisogno di tempo per manifestarsi.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta armonia e desiderio di equilibrio. Nel lavoro una collaborazione potrebbe rivelarsi più utile del previsto. In amore il cielo favorisce chiarimenti e nuove opportunità per chi è solo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuito e fascino. Nel lavoro avete una marcia in più e riuscite a vedere oltre le apparenze. In amore siete magnetici e profondi. Una persona potrebbe avvicinarsi a voi con intenzioni serie.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove vi invita a guardare avanti con fiducia. Nel lavoro nascono idee che meritano attenzione. In amore la spontaneità sarà la vostra migliore alleata. Una sorpresa potrebbe rendere speciale la serata.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno premia la costanza e la pazienza. Nel lavoro arrivano conferme che rafforzano la vostra posizione. In amore cercate di esprimere con maggiore naturalezza ciò che provate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 17 giugno 2026), Urano porta novità e intuizioni brillanti. Nel lavoro una soluzione originale potrebbe risolvere un problema recente. In amore cresce il desiderio di autenticità e libertà.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno rende la giornata ricca di emozioni e intuizioni. Nel lavoro seguite il vostro istinto. In amore il cielo è favorevole ai sentimenti sinceri e agli incontri che nascono quasi per caso.